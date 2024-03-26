南科效應！台南安定區農地地價漲10倍 這1里約200阿嬤身價破億元
台南科學園區持續開發，台南安定區「蘇厝」、「蘇林」與「安定」3里農地價格狂飆，已從原本的每分4、500萬飛漲至4、5千萬元，飆漲10倍。安定區農會存款也從20年前的20億，如今增長至95億元。蘇厝里里長張慶財表示，許多民眾土地被徵收，可能有200名阿公阿嬤體驗一夕暴富，不過他們還是過著樂活的生活，有如隱形富豪。
記者徐銘穗/綜合報導
《中時新聞網》報導，安定區農會總幹事王寶民坦言，儘管台南區、永康區、仁德區、歸仁區的都會型農會存款普遍都超過100億，安定區農會的95億元存款僅排名台南市第5，但安定區人口只有3萬，存戶約1.5萬，意味著每位存戶的平均存款高達63萬元。而農會為支付龐大的存款利息，不得不擴大放款業務，以賺取更多利差來平衡，「壓力確實不小！」
對於地方盛傳，擁有上億存款的存戶約200人傳聞。王寶民說，雖然沒有進行過具體統計，但隨著南科特定區開發帶來的地價飆升，「光是賣掉2分農地確實就有可能成為億萬富翁」。他坦言，南科特定區的開發確實為安定區帶來了不少億萬富翁，這一點毋庸置疑。
據悉，安定區蘇厝、蘇林及安定等地區的農地價格，已從原本的每分4、500萬飛漲至4、5千萬元，較過去高出10倍。蘇厝里里長張慶財受訪表示，南科開發後，從新市．善化等區開發，現在輪到安定區，約有95％土地納入開發，目前僅178道路北側5％土地未列開發，
因此，張慶財向郭國文立委提案，為這5％的民眾請命，希望也能一併納入南科特定區內，讓這些土地能被徵收，並期許南科新開發區與舊社區能夠順利的彌合，帶動安定區的整體發展與生活水平的提升。
張慶財表示，隨著安定的發展，也造就蘇厝地區有不少人體現一夕致富的榮景，具體人數他並不知道，從之前農會公布的存款數據資料，推測可能約有200人。不過，這群阿公阿嬤平日務農，固定參加蘇厝關懷聚點各項課程，過著樂活的生活，外表看不出是身價過億的人。有人認為這是意外之財，一次轉給兒孫，多付稅給政府也沒關係。