台積電來！嘉義青年回家了 太保購屋年齡下修：40歲以下買房逾半
台積電正式拍板進駐嘉義，太保的發展備受關注。根據內政部戶政司最新人口資料統計顯示，嘉義縣市2024年2月人口數為75萬人，年減0.53%，排名全國第12位，人口呈現負成長。不過，嘉義在地購屋年齡卻出現下修，尤以台積電預定地所在的太保市，20~40歲購屋人口大增，占比超過58%，愈來愈多年輕人落腳嘉義買房。
記者徐銘穗/綜合報導
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，嘉義雖為農業縣市，但近年陸續有多項建設利多，包括故宮南院於2015年開館，嘉義長榮文苑飯店2019年開幕，逐漸帶動藝文和觀光人潮，也讓嘉義人口有年輕化趨勢。雖然2023年人口呈現負成長，但隨著嘉科建置，以及台積電設廠的產業利多加持，可望吸引科技人才進駐，並帶動當地經濟發展。
以高雄市為例，人口成長率雖為六都之末，卻是連續多年人口負成長後，同樣受護國神山利多加持，同時在官方積極招商引資、外僑歸國等因素下，成長率由負翻正，近一年增加4418人。
台灣房屋嘉義志航加盟店店東吳昶紳表示，太保市在台積電議題發酵前，就已匯集不少建設紅利，區內購屋熱區包含縣治特區及高鐵特區，太保也是故宮南院所在地，隨知名星級長榮集團飯店進駐，加上區內的長庚醫院、縣府機關，就業力豐沛，近年再添嘉義科學園區、馬稠後產業園區等紅利，還有華泰名品城Outlets即將進駐，建設題材豐厚，吸引包括遠雄、泰嘉、清景麟等建商卡位，推出大樓華廈型產品，磁吸購屋族陸續進場，帶動區域房市價量齊揚。
看好太保市未來發展前景，目前購屋客群部分為來自長庚醫護等在地自住，其餘則以外地投資客為大宗，還有不少台積電周邊廠商，已提前進場佈局，未來建設利多陸續到位，勢必助攻人口與房市同步向上發展。