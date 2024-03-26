影／22歲模特拍美照被逮！因這原因被判入獄五年 泰國禁忌曝
一名22歲的模特24日在泰國武里南府（Buriram province）的拉瑪一世紀念碑（King Rama I statue）拍攝露出裙下風光的照片，引發社會輿論，她隨後遭到逮捕，由於涉及侮辱王室，根據當地法規，她恐被判處入獄五年的刑罰。
國際中心賴正琳／綜合報導
《美聯社》報導，22歲年輕模特皮姆·阿帕薩拉 (Pim Apatsara) 在武里南府拉瑪一世國王雕像前穿著暴露的服裝，包括紅色圓領上衣和棕色短裙，圖片隱約可見底褲，她更將相關照片發到社群平台，並打上內容稱「請來參觀我的家鄉」，引發網友議論紛紛，許多當地居民感到十分憤怒，尤其是熱愛王室的民眾直接報警，她才意識到「事情大條」，趕緊發文道歉，並表示她希望大眾因為看到有這座地標建築的照片來參觀這座城市，並非故意不尊重王室和當地信仰。
皮姆仍因此在25日被逮捕，武里南省警察局長兼警察少將魯波塔爾（Rutthaphol Naowarat）將她帶回警局偵訊，皮姆承認犯行，但也強調並非蓄意侮辱王室或這座城市。她提及自己發文後便受到大眾嚴厲的抨擊，有些人甚至公開謾罵她和她的父母，讓她感到難以接受。
警察局長魯波塔爾指出，皮姆被指控散播成人內容圖文和公然猥褻罪，並且因為地點在對當地人而言神聖不可侵犯的拉瑪一世紀念碑，引發民怨四起，她的罪責最高可判處五年監禁，或最高十萬泰銖罰款，或兩者併罰，而公開猥褻罪部份則可處以最多500泰銖，目前已將皮姆依法送辦。
雖然泰國民間相對開放，到處都可以見到穿著短袖和短裙的外國人，然而泰國的廟宇、王室領地或王室紀念碑嚴格禁止穿著暴露，廟宇普遍需要租借長裙或長褲才能入內，而王室領地更是嚴格禁止遊客穿著暴露地拍照，泰國《刑法》第112條「冒犯君王罪」在當地屬於重罪，這條法律並沒有清楚規定何種行為構成詆毀，而刑期也是重得不合理，例如2015年有民眾因為在Facebook上嘲笑泰國現任國王的愛犬「通丹」而遭訴，被檢方要求判37年徒刑。