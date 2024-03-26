寶林茶室遠百信義A13店「3/31結束營業」！疑食物中毒釀1死1送醫
台北市信義區百貨公司今（26）日傳出疑食物中毒造成死傷，兩名好友至遠百信義A13店「寶林茶室」用餐，疑食用素食炒粿條後，當晚接連出現身體不適情形，其中一人就醫從新北市三重醫院轉院至台北馬偕急救，疑因食物中毒引發急性腎衰竭不治。《NOWnews今日新聞》記者今查詢官網，發現該店將於3月31日「租約到期」結束營業，聯繫寶林餐飲事業總公司發言人遲未接電話、爾後手機轉接語音信箱，尚未獲得回應。「寶林茶室」信義A13店門市則已立出公告，今明兩天（26日、27日）因消毒施工暫停營業。
記者蕭涵云/綜合報導
新北市兩名好友日前至遠百信義A13店「寶林茶室」食用素食炒粿條後，當晚接連身體出現不適，一人症狀較輕微自行前往診所就醫；而另一人則從新北市三重醫院轉院至台北馬偕急救，疑因食物中毒引發急性腎衰竭不治。
據了解，衛生局獲報後已前往遠百信義A13「寶林茶室」稽查，由於距離案發當天已過2日，現場查無同批食餘；該餐廳3月20日至3月22日，食用相同食物約有25人，目前衛生局未接獲其他通報；且相關檢驗結果尚未出爐，難以認定是食物中毒造成死傷，故未當場勒令該餐廳停業。
主打正宗馬來西亞素食美食的寶林茶室Polam Kopitiam，由茹素超過十年的馬來西亞華裔所創辦，先是在饒河夜市販售大馬國民美食炒粿條、咖喱雞飯發跡，又在台中開出第二間分店；闖出名聲後決定遵循內心，將餐點「由葷轉素」，挺過了業績狂掉一半的轉換期，終於在素食圈打響知名度，招牌菜炒粿條、炒麵、椰香飯都很受歡迎，現今擁有多家分店及線上電商網購平台。
原本2024今年寶林茶室還正在籌備台北東區店，今傳出遠百信義A13「寶林茶室」疑食物中毒的消息，據了解，該店已貼出公告，表示「3/26～3/27消毒施工，暫停營業」；實際查詢官網發現「寶林茶室」遠百信義A13店將於3月31日「租約到期」結束營業，《NOWnews今日新聞》記者撥打訂位專線直接轉接語音信箱、線上訂位系統也顯示「抱歉，目前尚不開放線上訂位」。
記者直接改為聯繫寶林餐飲事業，接電話的總公司同仁，低調告知無法回應此事；所屬發言人則遲遲未接電話、爾後手機也轉接語音信箱，尚未獲得回應。