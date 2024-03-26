中職／聯盟證實「巨蛋尋巢」仍有效！29年的承諾、共100名幸運兒
中華職棒曾在1995年舉辦「巨蛋尋巢」摸彩活動，當年的其中一個獎項為「巨蛋第一年貴賓證」，共抽出100位幸運的球迷朋友獲獎，如今巨蛋球場落成，許多資深球迷前來留言詢問29年前的承諾是否算數，蔡其昌會長也回應：「當然算數！」。今（26）日中職召開記者會，秘書長楊清瓏出面解說證件相關事宜，證實證件都還能兌換。
記者林之越/綜合報導
巨蛋尋巢貴賓證共100張，憑證可於台北巨蛋球場落成後，至中華職棒聯盟兌換正式證件壹張，用以免費入場觀賞於巨蛋球場舉行中華職棒例行賽第一年之所有賽程，臺北大巨蛋的落成讓許多資深球迷拿出收藏已久的貴賓證，希望透過此證入場觀賽。
目前已開放球迷至聯盟兌換巨蛋尋巢貴賓證，只要帶著當年的活動中獎「正本」，到聯盟核對身分證確認名字後，即可兌換中職35年大巨蛋賽事貴賓證，證件採實名制，僅供本人使用，不得轉讓，入場前會由工作人員核對證件即可進入球場。
當年證件雖然只限定臺北大巨蛋例行賽，聯盟則希望包含明星賽、季後賽、總冠軍賽等比賽，也讓貴賓證的球迷朋友可以使用。此證件採自由入座，因通行區域為觀眾席，需依照規劃之區域自由入座，無座位者由聯盟來協助安排。
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