特企／探索卡哩板橋美食新地標　品味韓式炸雞與調酒之美

Kali Chimaek位於新北市的板橋區，是一個全新的台灣本土韓式炸雞品牌。品牌名稱中的Kali，象徵著吃炸物酥脆的直觀感受，Chimaek則是韓國當地，炸雞”Chicken”，與啤酒”meak-ju”的合稱，強調了炸雞與酒類搭配的文化，比起餐廳，更像是打造一個以炸雞為主的餐酒館，營造輕鬆、快樂的聚會氛圍。
五款風味醬料搭配酥脆多汁炸雞 親民價格下的極致品質
Kali Chimaek在整體的份量上跟價格都十分的親民，但在製作跟品質的管控上也有嚴謹且專業的程序，透過獨門的醃料跟製作方式，讓大家能夠吃到酥脆、多汁的炸雞，並且雞肉也保有原有的鮮甜。在五種的醬料中，甘醬跟辣味特別受到歡迎，即便醬料本身都是偏甜的韓式風味，但在多汁的炸雞平衡下也不會覺得膩口!
微醺時光：不只炸雞 更有調味燒啤和清爽調酒 打造與朋友放鬆聚會的絕佳場所！
除了吃韓式料理必備的燒酒跟啤酒，Kali也設計了已調味的燒啤及清爽的調酒，提供更多元的選擇，無論是獨自一人下班後的放鬆，亦或是與朋友聚會的時光，都能夠有別於一般炸雞餐廳更不一樣的體驗。在與朋友聚會的場合肯定少不了乾杯的時刻，調酒類的價格親民外，shot更是只要50元，讓大家能夠沒有負擔的輕鬆擁有乾杯的儀式感!
以黃橘色點燃用餐體驗 感受Kali Chimaek美式風格的親切與專業！
品牌的顏色以黃橘色為主，除了帶出類似炸物直觀的顏色，也代表著熱情的服務風格。Kali的服務帶著些許美式風格，店員都十分親切，但又不失專業。獨自用餐時，能感受到貼心的服務，多人聚餐時則會發覺頓時多了一個朋友一起同樂，而這也是他們服務的核心價值。
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Kali Chimaek 不僅僅是一家炸雞店或餐酒館，更是一種生活方式或看待生活的一種方式，Kali 是吃炸物的直觀感受，不僅僅是一個狀聲詞，更重要的是在咬下炸物發出”KALI”當下的療癒感受，無論是要自己獨自享受這個瞬間，或與朋友分享，每個人都應該有屬於自己的Kali時刻。
Kali的座位寬敞，不論是獨享還是跟朋友一起來，都有最適合的位子。
地址：22065新北市板橋區中山路一段158巷21號
官方Instagram:：https://www.instagram.com/kalichimaek/