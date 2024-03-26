從越南、印尼找人才！日經：台灣半導體轉向東南亞 出生率低迷
美國和越南的外交部長在25日會晤並討論半導體產業發展，另一方面台灣也正往東南亞尋找人才。外媒指出台灣出生率逐年下降，產業拉缺工警報，半導體產業也逐漸往越南和印尼等等東南亞學生中尋找人才，並培育成半導體工程師。
國際中心賴正琳／綜合報導
《日經亞洲》報導，新竹被稱作「台灣矽谷」，位於新竹郊區的明新科技大學成立了半導體學院，其中2300名學生有近700名來自越南。一名來自越南的研究生表示，他計劃畢業後在台灣工作3至4年，目標是累積經驗。外界認為台灣轉往東南亞尋找人才的相關計劃，反映了台灣科技公司對人才短缺的擔憂。
外媒進一步分析，台灣近年來薪資停滯、房價上漲和其他壓力，導致台灣的出生率下降。每年出生人數從1990年代的超過30萬人，下降到2023年約13.5萬的歷史新低。但與此同時，半導體產業用人需求的競爭越來越激烈，光是台積電1年就需聘用超過6000名員工。
而如今生成式AI和其他技術的進步，對晶片需求將持續成長，台灣對半導體產業依賴性高，但未來恐面臨人才短缺的窘境。
來自東南亞和其他地方的外籍生，被視為解方之一，台灣去年已宣布「促進國際生來台計畫」，將在2028年之前投入52億元新台幣，目標在2030年之前招收32萬名外籍生，鎖定STEM（科學、技術、工程、數學）領域，過往台灣約只能留下40%至50%的畢業生，但未來希望能留下外籍畢業生的70%。