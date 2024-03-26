蔡沐妍兒子遭爆脫口「我爸很有錢」 親上火線回擊：不要亂造謠
女星蔡沐妍日帶女兒上「小姐不熙娣」表演大提琴後，在臉書發言指控主持人小S跟孩子的對話不恰當惹火她，粉絲們看完節目內容後反而一面倒支持小S，蔡沐妍因此被不少粉絲出征。隨後蔡沐妍不僅關閉臉書頁面，就連IG也設為私人帳號，有粉絲在作家「柳喪彪」臉書貼文下方加碼爆料，2年前曾與蔡沐妍兒子一同上課，蔡沐妍兒子在課堂上直接對老師說：「我家很有錢」，面對爆料蔡沐妍也親上火線回應：「不要亂造謠！」
記者張一笙／綜合報導
作家「柳喪彪」在臉書發文表達蔡沐妍被炎上的看法，有粉絲在底下留言爆料表示，2年前蔡沐妍兒子在一間兒童共學教室，自己也帶小孩來參加活動，未料蔡沐妍兒子直接在課堂上對老師說：「我爸爸很有錢，我家很有錢！」該名網友表示，雖然知道蔡沐妍家家境不錯，聽到當下還是很驚訝：「孩子就像是一面鏡子，反映出父母平時真實的樣子。」
蔡沐妍雖然已經將IG設為私人帳戶，然而她還是在IG限動上親上火線回擊，只見蔡沐妍截圖該則留言，在IG限動發文呼籲大家不要亂造謠：「2年前弟弟才2歲，疫情期間我沒有帶他去什麼共學空間。最近上情緒課也是這半年的事情，沒有跟老師說爸爸有錢喔！」
蔡沐妍也很無奈地表示，就算兒子真的說了這樣的話：「又是怎麼樣的鏡子了嗎？家裡有錢的鏡子？弟弟去買養樂多都跟店員說怎麼那麼貴了，小孩看到父母有一千塊都可能認為很有錢不是嗎？」
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