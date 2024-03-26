白沙屯媽回鑾通霄！驚見「不老男神」現身扛轎　信眾嗨翻：真的帥

蔡沐妍兒子遭爆脫口「我爸很有錢」　親上火線回擊：不要亂造謠

▲蔡沐妍被爆料兒子曾對老師說出「我爸很有錢」，她在IG上截圖親上火線回擊，表示粉絲們不要造謠。（圖／翻攝自蔡沐妍IG）
▲蔡沐妍被爆料兒子曾對老師說出「我爸很有錢」，她在IG上截圖親上火線回擊，表示粉絲們不要造謠。（圖／翻攝自蔡沐妍IG）

記者張一笙／綜合報導

女星蔡沐妍日帶女兒上「小姐不熙娣」表演大提琴後，在臉書發言指控主持人小S跟孩子的對話不恰當惹火她，粉絲們看完節目內容後反而一面倒支持小S，蔡沐妍因此被不少粉絲出征。隨後蔡沐妍不僅關閉臉書頁面，就連IG也設為私人帳號，有粉絲在作家「柳喪彪」臉書貼文下方加碼爆料，2年前曾與蔡沐妍兒子一同上課，蔡沐妍兒子在課堂上直接對老師說：「我家很有錢」，面對爆料蔡沐妍也親上火線回應：「不要亂造謠！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蔡沐妍不爽小S在節目上虧女兒，事後發文遭酸民出征，她曬出翻白眼的照片，藉機帶業配「不能白白被罵」。（圖／蔡沐妍臉書）
▲有粉絲爆料蔡沐妍兒子在課堂上自爆家裡很有錢、爸爸很有錢。（圖／蔡沐妍臉書）
作家「柳喪彪」在臉書發文表達蔡沐妍被炎上的看法，有粉絲在底下留言爆料表示，2年前蔡沐妍兒子在一間兒童共學教室，自己也帶小孩來參加活動，未料蔡沐妍兒子直接在課堂上對老師說：「我爸爸很有錢，我家很有錢！」該名網友表示，雖然知道蔡沐妍家家境不錯，聽到當下還是很驚訝：「孩子就像是一面鏡子，反映出父母平時真實的樣子。」

▲蔡沐妍在IG限時動態上截圖該名粉絲留言，並且呼籲：「不要亂造謠！」（圖／翻攝自蔡沐妍IG）
▲蔡沐妍在IG限時動態上截圖該名粉絲留言，並且呼籲：「不要亂造謠！」（圖／翻攝自蔡沐妍IG）
蔡沐妍雖然已經將IG設為私人帳戶，然而她還是在IG限動上親上火線回擊，只見蔡沐妍截圖該則留言，在IG限動發文呼籲大家不要亂造謠：「2年前弟弟才2歲，疫情期間我沒有帶他去什麼共學空間。最近上情緒課也是這半年的事情，沒有跟老師說爸爸有錢喔！」

▲▼蔡沐妍個性率真，經常分享育兒經，吸引不少粉絲追捧。（圖／蔡沐妍臉書、Threads）
▲面對粉絲的爆料，蔡沐妍似乎感到十分無奈。（圖／蔡沐妍臉書、Threads）
蔡沐妍也很無奈地表示，就算兒子真的說了這樣的話：「又是怎麼樣的鏡子了嗎？家裡有錢的鏡子？弟弟去買養樂多都跟店員說怎麼那麼貴了，小孩看到父母有一千塊都可能認為很有錢不是嗎？」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

蔡沐妍是台大獸醫所學霸！當醫師娘衣食無缺「我從小好命到現在」

蔡沐妍登《不熙娣》遭炎上！陳沂護航挨轟雙標　喊話小S將心比心

蔡沐妍怒槓小S！昔遭蔡沐妍狠批兒「沒有禮儀」　歐陽靖發聲了

惠利甩分手柳俊烈風波！更新IG美照連發　全新狀態曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞