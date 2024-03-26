中職／劉基鴻開局敲兩分砲建功！味全鐵牛棚封鎖打線2：1險勝台鋼
台鋼雄鷹今（26）日熱身賽北征，首度來到天母棒球場面對味全龍，劉基鴻首局敲出兩分砲，3局上雖然被台鋼拿下1分，但後續鐵牛棚陳禹勳、林凱威和陳冠偉等人接力守住1分領先，最後幫助味全以2：1險勝台鋼。
記者林之越/綜合報導
台鋼雄鷹先發日籍洋投小野寺賢人迎來熱身賽首登板，雖然首局遭到「紅色大砲」劉基鴻狙擊，敲出兩分砲，但後續表現穩定。味全龍方面，由伍鐸、銳歐、廖任磊接力投球，3局上陳文杰在一、三壘有人局面敲出雙殺打，但三壘的黃劼希仍然跑回球隊第一分，暫時以1：2落後味全。
5局下，味全龍攻佔一、二壘，小野寺賢人展現Ｋ功，接連將今天開轟的劉基鴻、郭嚴文三振出局，度過失分危機。台鋼中繼投手楊達翔在7局下投出四壞保送後，吉力吉撈．鞏冠敲出二壘安打，形成二、三壘有人局面，不過楊達翔先是三振李凱威後，再讓劉基鴻擊成內野滾地球，平安度過半局。
6局後味全投手群羅華韋、陳禹勳、林凱威和陳冠偉接力，展現鐵牛棚實力，鎖死台鋼打線，整場雄鷹打線僅敲出3支安打攻下1分，最終味全以2：1險勝台鋼。
值得一提的是，本場比賽台鋼先發小野寺賢人展現不俗續航力，5局用了73球飆出4次三振，被敲6安僅失1分，可惜打線未能發揮。目前台鋼首年的熱身賽拿下3勝5敗1和，相比2020年的味全龍僅拿下1勝10敗1和，算是相當不錯的成績。
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