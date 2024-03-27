不只附餐麵包超強！華航飛機餐吃米其林一星「米香」　菜色搶先看

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而位在美福大飯店內的米香台菜，總主廚陳永華承襲早年老師傅的料理手藝，重現台灣人的味覺記憶，將台菜獨樹一格的雅致搬上餐桌，讓米香連續三年獲得米其林一星肯定。此次華航與米香合作的機上餐點，皆為餐廳內熱門料理及部分隱藏菜單，全艙等品項多達15項。
華航「雲端台菜星級饗宴」商務艙/豪華商務艙餐點，首波推出前菜「梅汁鮑魚雞胸沙律」搭配主菜「乾燒明蝦烏魚子炒飯」，沙拉佐醬由陳主廚特別設計酸香甘美的百搭「梅汁醬」，配上海陸雙鮮鮑魚及雞肉，主菜則選用嘉義野生烏魚子，鹹香的烏魚子拌炒Q彈米飯，搭配風味十足的乾燒明蝦。未來也將輪替不同菜色，包含前菜「松露海鮮纖沙律」、「芥味干貝櫻桃鴨」，主菜「招牌三杯雞番薯籤飯」、「番茄牛腩肉藜麥飯」等。
首波登場菜色還有豪華經濟艙前菜「梅汁沙拉鮮時蔬」、主菜「米香麻油松阪豬肉飯」等。其中主菜是以古早味麻油與松阪豬翻炒，配上米飯令人食指大動。日後也將有不同菜色交替上機，包括豪華經濟艙前菜「芒果蝦仁沙律」、「海陸鮮時蔬」，主菜「蔭瓜蛋黃蒸肉藜麥飯」、「蔭油雞球飯」。
而經濟艙同樣也吃得到米其林一星料理，包含主菜「招牌蝦仁炒米粉」、「紅趜燒豚肉飯」等。
華航近年頻頻與頂尖美味強強聯手，包含秉持低碳理念的米其林綠星陽明春天、台灣第一家米其林三星頤宮中餐廳，以及此次一星的米香餐廳，至今已累積五星榮耀；也與東京名店「燈燈庵」打造日式會席料理。
除了主餐佳餚，其實機上點心、飲品及麵包也曾令人驚艷，今年就與世界麵包冠軍陳耀訓聯名推出特色麵包，更讓網友在社群平台PTT特地貼文，說到在飛機上居然能吃到驚為天人的麵包，原來是華航自今年開始，和世界冠軍麵包「陳耀訓 · 麵包埠 YOSHI BAKERY」合作，在全航線、全艙都導入陳耀訓設計的麵包，沒想到除了每年總「一顆難求」的蛋黃酥，陳耀訓的麵包同樣令人驚艷。
另外，星宇航空則是2023年起就與星野集團合作推出「星星相遇」日本全航線機加酒自由行，最新則推租針對星宇航空COSMILE會員限定的五天四夜「雲海專案」，成功報名者除四晚皆保證入住星野RISONARE TOMAMU豪華套房並享來回專車接送外，加碼贈送一日森林餐廳晚餐以及雲海咖啡廳飲料券，五天四夜機加酒每人5萬8,800起，3月31日前報名，更享有第二人折3,000元的早鳥優惠，包機行程為5月7日至5月11日。