寶林茶室疑食物中毒1死、2葉克膜搶救！蔣萬安：全部分店勒令停業
北市遠百信義A13店「寶林茶室」傳食物中毒釀死傷，食安疑雲持續延燒有擴大趨勢，檢調也已介入調查，目前已累計9例通報，1死、1肝衰竭、2人葉克膜搶命中。對此，台北市長蔣萬安已下令全部寶林茶室分店同步勒令停業。
記者蕭涵云/綜合報導
台北市信義區百貨公司昨（26）日傳出食物中毒疑雲，兩名好友至遠百信義A13店「寶林茶室」用餐，疑食用素食炒粿條後，當晚接連出現身體不適情形，50歲女症狀較輕微自行前往診所就醫，已出院；39歲男先至新北市三重醫院就醫，凌晨再轉院至台北馬偕急救，疑因食物中毒引發急性腎衰竭不治。這起1死1送醫的食安問題，引發社會大眾關注。
昨日稍早，衛生局表示已前往遠百信義A13「寶林茶室」稽查，由於距離案發多日、現場查無同批食餘；該餐廳3月20日至3月22日，食用相同食物約有25人，當時由於未接獲其他通報、且相關檢驗結果尚未出爐，難以認定是食物中毒造成死傷，故未當場勒令該餐廳停業。
沒想到事件爆發後，昨晚至今共有北醫附醫、新光醫院等及台北市1999接獲多起通報，寶林茶室食物中毒案疑擴大，目前已累計9例通報，其中1死、1肝衰竭、2人目前使用葉克膜住進加護病房搶命中。不只檢調開始介入調查，台北市長蔣萬安也已下令「所有寶林茶室的分店同步勒令停業」。