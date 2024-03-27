離譜！小車禍竟開口要女大生「肉償」 北檢檢察官遭罰俸3個月
台北地檢署一名陳姓檢察官，去年騎腳踏車行經萬華區一處巷口時，意外與騎乘機車的女大生發生碰撞，雖雙方均未受傷，但該名檢察官竟開口要求對方「肉償」，對此，監察院認為其已嚴重損害司法形象依法彈劾，職務法庭今（27）日將陳男判罰薪俸3個月，以資懲儆。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，陳男自2011年起就在北檢任職，去年5月21日晚間9時許，他騎乘腳踏車經過萬華區桂林路一處巷口時不慎與一名女大生擦撞，由於雙方均無受傷也沒車損，因此女大生便離開前往下個路口。
陳男見對方未停車處理，遂立刻騎腳踏車追上，向女大生索賠1千元，聽到對方說身上錢不夠，陳男竟開口說出「可以開房間，我還能再給你2千元」等語，並要求女大生留下電話，之後再聯絡；事後女大生不甘受辱，到萬華警分局提告性騷擾。
雖陳男辯稱，當天急著趕回家有部分情緒性發言，並沒有在性騷擾對方，但檢察官評鑑委員會仍認為陳男行為不檢，未廉潔自持、謹言慎行，致力於維護檢察官榮譽及尊嚴，2023年11月決議報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理，今（27）日結果出爐，合議庭認為陳男確實構成性騷擾，依違反《檢察官倫理規範》相關規定，判陳男罰款現職薪俸3個月、約40多萬，可上訴。