李亦伸專欄／勇士陣容始終不穩定！Steve Kerr犯了什麼錯？

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勇士這場球人員調度微調，打出更好防守、對抗性，下半場只讓熱火攻下37分，半場60：37攻勢，展現勇士非凡韌性和防守。今年勇士，這很少見。
昨天我在自己頻道「Youtube裘爺來了」直播聊天中特別談到勇士問題，提出幾個關鍵：
1、勇士必須全場專注打好防守，今年勇士防守是最近三年最差。
2、Stephen Curry必須更多上場，上場被灰狼逆轉，Curry只打30分鐘，這是不對而且是失策敗筆。
3、勇士最理想先發和終結比賽陣容是：Stephen Curry+Klay Thompson+Jonathan Kuminga+Draymond Green+Trayce Jackson-Davis。
4、Moses Moody要擺進輪換。
先看防守，下半場熱火只攻下37分，勇士終於展現防守決心和團隊。勇士不是不能防守，而是願不願意打出競爭力和求勝態度，全面投入防守。儘管熱火少了三分射手Duncan Robinson、沒有Jimmy Butler。
再看人員調整，Klay Thompson回到先發，他還是最適合跟Green+ Curry搭檔的射手。
Brandin Podziemski是個很特別球員，願意防守球技全能，但投籃不穩，外線不靈，而且場上經常會有過多過度反應，導致節奏失控甚至失誤。他的持球、控球、對位，確實能紓解Stephen Curry負擔，他的防守和協防能力，也能幫助勇士。
但Brandin Podziemski還是太嫩，而且不是將才，他做為功能性奇兵，用來改變比賽節奏和奇襲，回到板凳是他最好定位，也是對勇士、團隊最完美安排。
即使Taryce Jackson-Davis沒能拉上先發，但他也會承擔更多吃重角色，他的速度、協防能力、擋拆吃餅、機體規格都被外界低估。
勇士教練Steve Kerr逐漸做出調整，Klay Thompson回到先發只是第一步，或許現在這套「五小先發」就是接下來勇士最核心陣容和終結比賽王牌，但Jackson-Davis肯定會在接下來比賽承擔更多角色，他才是勇士禁區攻防最好未來。
過去半個賽季，Steve Kerr犯了幾個錯誤：
1、他一直期待把Jonathan Kuminga定位在一個打擋拆、防守、跟進+二波進攻的防守尖兵，而不是一名場均20分主要負責進攻和戰術核心主力小前鋒。
這樣的堅持和定位，不但影響Kuminga心情，更影響團隊攻防戰力和人員輪換。
2、Klay Thompson手感狀況確實在衰退，這種情況下一如勇士團隊攻防整季始終不穩定一樣。Brandin Podziemski先發是權宜之計，這菜鳥表現不錯，出乎意料的全能，但Klay才是勇士完美陣容和攻防答案。
3、勇士陣容擺大擺小，Steve Kerr自己也沒有定見，因此我們看到勇士整季用人輪換都難以預期，搖擺不定。
Klay Thompson從先發到替補，現在又回先發，Jonathan Kuminga從替補到先發，內線三長人Kevon Looney、Dario Saric都曾經先發，但現在全世界都看見，Jackson-Davis似乎是勇士更好選擇。
Brandin Podziemski是個奇兵，還不是先發大將，現在勇士終於逐漸搞懂一切。
Steve Kerr並沒有犯什麼錯，任何人執教都會遇上選擇和關鍵決策各種挑戰，只是他的執教用人因為核心球員老化，年輕球員冒出頭，加上西區整體競爭力提升，勇士又打不出穩定紮實強韌防守強度，加上運氣不好，陣容始終不穩定，戰力也起起伏伏，整季有13場領先至少12分以上比賽被逆轉。
客場拿下熱火，勇士再度調整先發，勇士正在重新回到更好戰略位置。
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