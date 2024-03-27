寶林茶室食安風暴延燒！兒吃完粄條返家狂吐 媽媽PO文還原經過
新北市一名呂姓男子（40歲），日前與友人一同到信義區的遠東百貨信義A13「寶林茶室」用餐，但事後卻疑似因食物中毒出現身體不適等情形，緊急送醫宣告不治，不料今（27）日又再度新增一起死亡案例，引發社會大眾議論，對此，有受害者家屬在臉書發文表示，兒子當天也曾在用餐後出現嘔吐症狀，隔天更是差點休克，嚇得連忙送到急診救治。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，一名女網友昨天在臉書素食社團發文指出，「看到新聞後才發現自己家也是受害者」，3月23日下午曾到寶林用餐，過程中點了炒麵、炒粄條及炒飯等物，沒想到兒子吃完粄條後，當晚便不停嘔吐，隔天情況更是越來越糟，嚴重嘔吐還差點造成休克，最後緊急送往醫院急診。
女網友接著表示，雖已將情形通報衛生局，不過還是非常擔心到底吃了什麼，後續會不會對腎臟造成損傷，考量該店電話無人回應，因此想知道有沒有其他受害者；對此，台北地檢署檢察官，稍早會同台北市刑大及信義警分局，前往寶林茶室A13分店進行蒐證，查扣食材進出貨單、案發前後的店內監視器畫面等證物，目前食材採驗及患者檢體比對鑑識工作尚在進行中，因此案情還需再釐清，檢警帶回負責人、經理、廚師等4人，依涉嫌《食品安全衛生管理法》約談到案。