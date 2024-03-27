貴婦奈奈露面喊冤！486先生揭她淪通緝犯原因：不是壞人
知名網紅作家貴婦奈奈（本名蘇陳端）5年多前被控訴，與男友父子黃博健、名醫黃立雄成立的「杏立博全醫美診所」涉嫌吸金、惡意倒閉，3人打包家當捲款近10億元逃往海外，目前被通緝中的貴婦奈奈，近日被媒體目擊躲在加拿大東部小城，行蹤終於曝光。曾經是貴婦奈奈好友的同業486先生（本名陳延昶），推測女生落得如此下場的原因，「不是壞人，但感覺很拜金。」
記者楊穎軒／綜合報導
486先生在臉書發文，透露自己和貴婦奈奈都屬於早期的部落客，「以前我跟她也是熟識，但沒有深交往來」，並分享其所觀察到對方的特質，「我覺得這女生聰明，但感覺很拜金，對於名牌對於享受很有她的想法」，如今貴婦奈奈淪為通緝犯，他表示：「老實說她也不是甚麼壞人，但可能就是網紅的光環以及她就是愛吃好喝好用好，所以導致花得比賺得多，然後寵她的先生就倒楣了！」
網友表示：「回來比較怕黑道，應該比較不怕檢調」、「吃喝用的花不了多少錢，感覺比較像是被設局」、「警察要加油了」、「結果台灣刑警還是動不了她， 因為台灣與加拿大沒有引渡法。」
據《鏡週刊》報導，貴婦奈奈發現行跡敗露，受到很大驚嚇，溝通後才同意受訪，她除了替自己喊冤，希望司法查明真相，也哽咽自爆被黑道追捕，並透露在加國生存不易，逃亡5年天天吃超商即期品，零下低溫沒多餘預算開暖器，只能裹著大衣、圍巾睡覺，凍到手腳都無感，很怕會需要截肢，平時四處找打工機會，與黃博健發傳單、當清潔工或開Uber，直到有工作簽證，才以原本的專業加入某新創公司培訓團隊。
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