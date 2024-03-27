寶林茶室都素食很安全？洪素卿直批「大錯特錯」這狀況成細菌溫床

▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉，目前累計已2死。（圖／記者張勵德攝）
▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉，目前累計已2死。（圖／記者張勵德攝）

記者魏妤庭／台北報導

寶林茶室信義A13爆出疑似食物中毒個案，目前已有2死2重傷。不過，對此，寶林餐飲事業董事長黎仿軒受訪曾表示，「所有配料都是蔬菜，都是素食，所以很安全」。而資深醫藥記者洪素卿則指出，病原菌吃葷也吃素，大呼該觀點「大錯特錯」。

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民眾前往寶林茶室信義A13用餐後，陸續傳出疑似食物中毒情況，甚至已有2名死亡病例，目前已接獲10例通報個案。衛福部將此案列為重大食安事件，衛生局前往稽查揪出餐盤疑似有蟑螂排泄物等3項缺失，已勒令停業，台北市長蔣萬安今（27）日勒令所有寶林茶室的分店同步停業。

傳出疑似食物中毒情況，黎仿軒近日在接受媒體採訪時，曾表示，「我們都是素食，所以都很安全，因為都是素的東西，所有配料都是蔬菜」。但此觀點一出，讓洪素卿忍不住在臉書上發文指出，認為是素食就覺得很安全，根本是「大錯特錯」。台灣細菌性食物中毒裡，以仙人掌桿菌（Bacillus cereus）最為常見，其次是金黃葡萄球菌（ Staphylococcus aureus），接著是沙門氏菌（salmonella）、腸炎弧菌（Vibrio parahemolytica），並強調「這些菌未必只出現在肉、蛋或海鮮！」。

同時，洪素卿表示，工作人員也可以是污染源，就像是金黃葡萄球菌來源可能是化膿的傷口，過去就曾經爆發集體食物中毒事件，引發53人食物中毒，調查結果發現是廚工手上傷口滲出液惹禍。此外，蔬菜也可能有致病性的大腸桿菌，在2012年日本北海道上百名民眾疑似食用札幌市岩井食品製造的醃白菜後，集體出現腹瀉、腹痛等症狀，造成至少7人死亡，禍首就是大腸桿菌O157。2006年的美國菠菜事件，有超過100起案例通報，至少53人住院、1人死亡，也是大腸桿菌O157造成。

除了大腸桿菌O157外，洪素卿表示，仙人掌桿菌也常藏在米飯、澱粉類製品、香腸、肉汁當中，先前比利時一名20歲大學生把沒有吃完的義大利麵放5天後微波加熱食用，結果肝衰竭死亡，體內就驗出仙人掌桿菌。2021年新北市某女中校園也有超過200人吃完學校供應晚餐後，出現拉肚子、腹痛等身體不適症狀，事後就在當日便當檢出仙人掌桿菌，還超標9倍。

洪素卿表示，保存不當的米飯、澱粉類食物容易滋生仙人掌桿菌，若以寶林茶室有販售的粿條為例，炊好後放在室溫下冷卻，但環境不夠乾淨、放置時間太長，就可能是仙人掌桿菌的溫床。因此，她建議，食物放在室溫時間不可太長，記得要在冷藏7度C以下，又或是降低PH值也可以降低風險，並表示壽司醋飯是有道理的。

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