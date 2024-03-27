看衰房價只剩15%！桃園以南年漲幅破1成　「這縣市」大樓4年漲91%

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永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，觀察六都加新竹縣市的七大都會區2024年第1季房價，與上波歷史高點相比已大幅上漲，尤其是新竹縣市已較上波高點漲一倍、台南上漲逾七成，桃園也有超過六成的漲幅，顯示七大都會區房價均創歷史新高。
若與去年第1季房價相比，桃園、台中、台南與高雄年度漲幅超過一成，新竹縣年漲幅達二成，雙北漲幅為個位數，房價小幅上漲中。而據「政大永慶房價指數」顯示，2020年Q1至2024年Q1的四年多來，全台房價上揚趨勢明顯，漲幅高達46.1%；在大樓房價指數部分，新竹縣市的大樓產品在2020年Q1至2023年Q4的4年間，更飆出91%的驚人漲幅。
而在預售屋實價登錄資料統計，葉凌棋說明，觀察近五年預售屋交易價量，2023年預售屋年總銷金額達1.7兆元，交易量為10.5萬件，是自2019年來最高紀錄，也是預售屋實價登錄以來新高，預售屋交易市況熱絡。
葉凌棋指出，「平均地權條例」修正案上路前的6月爆出大量， 7月後預售屋限制轉售，讓短期投機退出市場，但預售屋具備低自備款、付款輕鬆、屋況新、可客變等優勢，仍是民眾購屋時的選項之一，交易量逐月遞增，且2023年第4季每月交易量突破萬件大關，顯示預售買氣旺。
葉凌棋表示，民眾普遍看漲房價，購屋態度轉趨積極，讓今年初買氣穩定，加上新青安政策發酵，自住成市場主力，支撐房市交易量能，預估2024年上半年交易量約16.9~17.4 萬棟之間，較2023年同期成長22%至25%左右。