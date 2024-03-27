更新／寶林食物中毒釀2死！再增1例「敗血性休克」　累計11個案

米酵菌酸遭疑食物中毒元凶！毒物醫揭無解毒劑　恐一天內就發病

▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉。（圖／記者張勵德攝）
▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉。（圖／記者張勵德攝）

記者許若茵／台北報導

知名素食餐廳「寶林茶室」爆食物中毒，截至今（27）日午為止已釀2死2命危，原因仍待調查中。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海接受《NOWnews今日新聞》採訪時強調，目前食物中毒原因還是需要等調查結果出爐，至於傳言可能是米酵菌酸，米酵菌酸尚無解毒劑，但仍要最後等化驗結果釐清，還無法推斷。

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遠百信義A13知名素食餐廳寶林茶室食安疑雲持續擴大，自3月19日起就陸續發生民眾用餐後身體不適，北市衛生局截至目前為止，已經接獲9起通報，包含2死2命危。

顏宗海指出，一般食物中毒或是急性腸胃炎症，症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、發燒，若是嚴重的食物中毒，除了急性腸胃炎，還可能引發敗血症，導致休克、多重器官衰竭，包含腎衰竭、肝衰竭都有可能，得裝上葉克膜搶救。

針對有部分人士推測可能是米酵菌酸，顏宗海說明，過去台灣並未發生過米酵菌酸中毒案例，但印尼、非洲、中國有發生過，米酵菌酸毒素主要是發酵的米製品、椰子製品，過程中受到Burkholderia gladioli（唐菖蒲伯克氏菌）汙染，產生毒性很強的米酵菌素，影響人體細胞的粒線體。

顏宗海進一步指出，米酵菌酸中毒後很快就會有症狀，像是急性腸胃炎、噁心、嘔吐、肚子痛、腹瀉、發燒，同時伴有多重器官衰竭、休克等症狀，病程進展快速且危險，甚至有民眾一天之內就發病，且目前臨床上並無解毒劑，醫院只能給予支持性療法。

顏宗海直言，民眾嚴重程度、症狀其實與個人體質比較無關，不管是俗稱炒飯症候群得仙人掌桿菌或是米酵菌酸，究竟是哪一種病菌危害消費者健康，還是要等衛生主管機關盡速調查，看最終化驗結果，現在任何可能性都有，也不能放過，要盡快釐清。

根據新加坡食品局資料，米酵菌酸是一種罕見毒素，由Burkholderia gladioli產生，可能存於發酵米製品或是椰子製品，銀耳與木耳中也有，建議民眾不要自行在家製造發酵米製品或是椰子製品，也可以添加檸檬汁、醋或乳酸減少毒素形成，至於若是要泡發木耳或銀耳過夜，可放置於冰箱內抑制細菌生長。

▲中國官方公布5類食品一旦變質，可能含有米酵菌酸，提醒民眾注意。（圖／NOWnews社群中心製作）
▲5類食品一旦變質，可能含有米酵菌酸。（圖／NOWnews社群中心製作）

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