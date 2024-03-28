星巴克今對中身分證「買一送一」！連喝2天不用抽 任何證件爽喝
2024星巴克歡慶26週年真的大放送！今（28）日起連續兩天，任何證件對中「2、6」兩數字，都能爽喝「買一送一」優惠，從身分證、健保卡、對到學生證都可以秀，而且是卡號、日期、還有地址資料等，證件上的所有數字都能拿來對「2、6」，即使現在完成「數位體驗」也能買一送一，但星巴克這兩天根本要讓大家隨便喝優惠不用抽。
記者蕭涵云/綜合報導
大家最愛的星巴克，今年2024迎接26週年慶生活動一連串，星巴克今天起3月28日至3月29日連續2天，11:00-20:00至全台門市，出示任一證件對中「2、6」兩數字，直接爽喝「買一送一」不用抽數位體驗！優惠規則看仔細，這次可不只有身分證字號可以對，所謂任何證件就是連健保卡、學生證等都適用；從卡號、日期、地址等只要證件上有數字，都能拿來對號「2、6」也不需要連號，是不是簡直隨便拿都能隨便中。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。快把皮夾裡的證件卡片都翻出來，好好盤點一下了。
如果一早急著出門，偏偏沒有帶到中獎的證件，現在也還是有「數位體驗」可以抽，只要完成「咖啡旅程尋寶之旅」遊戲，也能抽獎「買一送一」、「第二杯半價」等優惠，別忘了每天都可以分別登入LINE、Facebook、Google帳號，最多有三次機會可以抽，相當於中獎機率直接放大三倍。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至4月3日。
提醒大家，「數位體驗」要由門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單進入活動；每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用喔。
另外，現在新加入cama café會員，則可直接領取「5杯85折優惠券」，即日起至4月18日，前往全台每間門市都有「新加入會員」的專屬QRcode可以掃描，下載cama APP註冊成為會員後，7日內都能進入活動頁面，直接領取「5杯85折券」寄杯優惠慢慢喝。