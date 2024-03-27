更新／寶林食物中毒釀2死！桃園增1例共13人不適　4人重症搶救中

寶林茶室釀2死！衛福部傍晚召開專家會議　王必勝揭3大結論

▲衛福部今日針對寶林茶室案召開專家會議，並得出3項結論。（圖／記者林志怡攝）
▲衛福部今日針對寶林茶室案召開專家會議，並得出3項結論。（圖／記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

素食餐廳「寶林茶室」近期連續爆出多起食物中毒案件，截至今（27）日晚間總計有11例經醫院通報的個案，其中2例不幸死亡，衛福部今召開專家會議。衛福部次長王必勝表示，會議主要目的是訊息交換，並將關注點聚焦於同原料的粿條、河粉，且目前傾向於致病原為毒素污染，外界懷疑的「米酵菌酸」可能性很高，疾管署、食藥署也將協助法務部法醫研究所進行後續檢驗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王必勝說明，衛福部於今日下午6點召集會議，參與成員包括6名毒物學專家、收治患者的醫院代表、疾管署、食藥署、環境部化學署、台大醫學院內科教授張上淳、法醫研究所醫師潘醫師等，其中醫院代表來自新光醫院、馬偕醫院、北醫附醫、三軍總醫院等。

針對這次會議，王必勝表示，會議目的主要是進行訊息交換，如臨床訊息、毒理知識、疫調情況等，希望通過討論找到較接近事實的原因，並就此收斂檢驗範圍，過程中與會人員都充分發言。

王必勝說，截至晚間，醫院總計通報11名個案，其中2名不幸過世、3名收治於加護病房、1名收治於普通病房、5人返家休養；根據疫調結果，前述個案前往寶林茶室用餐的時間都落在3月19日至3月22日間，且都有食用粿條、河粉等料理，而兩者都是使用同一種原料製作。

在患者症狀上，王必勝說，個案的表現都非常相似，尤其是住院、重症的患者症狀都來得非常急，並有急性肝衰竭、以及後續引發其他器官衰竭的表現，因此會中專家都認為致病原是毒素的可能性比較大，且外界所懷疑的米酵菌酸可能性很高，但也不能完全排除其他可能性。

王必勝表示，會中除討論檢驗方向，也告知各大醫院，若後續有2週內曾去過相關餐廳、有類似症狀的個案，還是要做通報，並請各大醫院回溯是否有類似情況的患者，也針對後續的相關治療方針進行評估，以作為後續應對個案的參考。

此外，王必勝也提到，法醫研究所明日將為兩位死亡個案進行解剖，相關檢驗不會只鎖定單一項目，農藥、其他毒物也會檢驗，其中微生物檢驗會委託疾管署進行，毒物相關則由食藥署提供協助，後續結果是否公開，則需要詢問法務部，另目前住院中的患者也都會進行檢體採集。

更多「寶林茶室疑食物中毒案」相關新聞。

寶林茶室專家會議估「米酵菌酸」可能性大　將買標準品做檢驗

寶林茶室累計11案！晚間再增2例　王必勝：個案細節釐清中

食物中毒釀2死、4人加護搶救中！寶林產品責任險「竟已過期半年」

更新／寶林食物中毒釀2死！桃園增1例共13人不適　4人重症搶救中

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞