貴婦奈奈行蹤5年前就曝光！律師批不會同情：完美網紅割韭菜案例
知名部落客貴婦奈奈（本名蘇陳端）2018年被控訴和男友父子黃博健、名醫黃立雄成立的醫美診所惡意倒閉，3人捲款近10億元逃往海外，遭通緝5年多的貴婦奈奈，近日被狗仔目擊躲在加拿大，還大方接受訪問。律師李怡貞發文表示，其實2019年貴婦奈奈的藏身處就已經曝光，直言不會同情對方所訴委屈，「完全是完美網紅成功割韭菜的案例。」
記者楊穎軒／綜合報導
李怡貞說，一直有在追蹤貴婦奈奈的案件，原因是本身非常討厭詐騙，認為貴婦奈奈的案子完全是完美網紅成功割韭菜的案例，很值得研究，所以看到週刊報導發現她藏匿的地點似曾相似，原來2019年初受害人成立的自救會就點出，貴婦奈奈逃到加拿大東部小城漢米爾頓（Hamilton），不過我國和加國沒有邦交，貴婦奈奈在當地沒有犯罪，不但不能抓她，更無法引渡回台灣。
經手太多詐欺案件的李怡貞，以實務經驗指出：「基本上會詐騙人的人都是滿嘴胡言，自己最可憐，所以我一定不會買單更不會同情，最近台灣的詐騙案件真的太多了，我真的覺得政府要好好重視這個問題。」
此外，李怡貞提醒大家要注意一些光鮮亮麗、尤其自稱幸福美滿、財富自由的割韭菜網紅，「真正財富自由的都低調的要命，每天跟配偶吵架上班累的跟狗一樣，回家追著小孩罵才是真實人生吶！」
外逃通緝犯被媒體發現行蹤，而不是調查局，法務部長蔡清祥於昨（27）日被問及此事回應，如果通緝犯在外國被發現，法務部會透過司法互助管道，委請國外的司法單位協助，將通緝犯緝拿到案並遣送回國，以接受我國法律的制裁。
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