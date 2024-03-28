彰化人衝了！壽司郎鮭魚「每貫20元」　3/29員林開幕「現折40元」

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「壽司郎彰化員林大道店」3月29日開幕試營運，推出2款特別迴轉壽司回饋，3月29日至4月4日連續7天，推出「生鮭魚2+1」60元優惠，換算下來每貫生鮭魚「只要20元」很划算；而4月5日至4月11日，則有「地中海黑鮪魚中腹」40元，同樣銅板價吃7天，數量有限售完為止。
📌消費滿額不只送資料夾還「現折40元」！
台灣壽司郎彰化員林大道店，3月29日起開幕試營運，單筆消費滿300元以上，並參加Facebook按讚活動，就能免費獲得「紀念限定款A4資料夾」乙個，數量有限送完為止。而且3月29日至4月4日，單筆消費滿300元並於結帳時主動出示按讚畫面，還可加碼再享「免費招待紅盤」，等同直接「現折40元」，雙重好康很大方。提醒大家，活動僅限內用，不適用外帶外送；折扣上限不得超過該桌用餐人數。
📌「大苑子莓好時光爆米花」隱藏優惠
而台灣壽司郎日前才與同樣發跡於員林的台灣鮮果品牌「大苑子」，聯名推出「莓好時光霜淇淋」，全台開吃招牌草莓餐點。歡慶第40號店插旗員林開幕試營運，3月29日當天一日限定，於台灣壽司郎彰化員林大道店，內用消費的前100組顧客，可免費獲得「大苑子莓好時光爆米花」乙包。
📌藏壽司聯名「BT21特色佈置店」3/29也開幕！
藏壽司也自3月29日再度聯名宇宙明星BT21，不只有15款扭蛋可以抽，還推出3大集點贈禮，消費滿300元可獲贈1點，集滿10點就能把「BT21 漂浮隨行杯」帶回家、集滿13點可兌換「BT21 旅行收納袋」、集滿16點則有「BT21 Jelly Candy 抱枕」可以拿，商品皆數量有限，贈完為止。
藏壽司同步也在全台北中南打造四間特色店鋪，包括「基隆中正信三店、台北館前店、台中惠文路店及高雄岡山店」，都有滿滿 BT21 的夢幻世界陪大家用餐拍美照。
還將於4月9日起推出「炙烤蒜香鮭魚、明太子花枝、壽喜牛肉醬拌烏龍麵(溫)」等限定餐點上市；季節甜點的部分，除了有「巧克力法式金磚、焦糖爆爆泡芙塔」，也加碼首次登場「最中抹茶蕨餅聖代」一起開吃。