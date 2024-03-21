藏壽司「BT21扭蛋」15款宇宙明星一覽！3/29登場 爭鮮賣白飯便當
藏壽司聯名扭蛋又來搶荷包！這次請出宇宙明星BT21降臨藏壽司，大推立體吊飾、壓克力吊飾及橡皮擦共15款扭蛋，3月29日限定開扭，幫大家一次整理KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY等人氣角色，搭配玉子燒、鮭魚握壽司、千層蛋糕、鮭魚卵軍艦的超萌模樣。爭鮮提早開賣愚人節限定「飯裡藏鮮」白飯便當，今年聯名插畫家@Doristory隨盒附贈貼紙，撕開就能抽獎爽吃「再來1份」。
記者蕭涵云/綜合報導
圈粉無數的宇宙明星BT21，聯名藏壽司要攻陷藏友們惹！全新扭蛋選以童趣糖果風格的BT21「Jelly Candy」系列設計，大明星TATA、COOKY、MANG、RJ、KOYA、CHIMMY、SHOOKY，搭配招牌藏壽司餐點，變身成有夠可愛的立體吊飾，還有Q萌繽紛的壓克力吊飾及橡皮擦，一個都不能放過。
📌7款「BT21立體吊飾系列」！必收TATA玉子燒、CHIMMY鮭魚
BT21把7大主角都變成壽司了！必收的TATA直接把玉子燒當圍巾、坐在鮭魚握壽司上的CHIMMY超可愛，COOKY貪吃千層蛋糕、MANG則喜歡鮪魚，還有把鮭魚卵軍艦當成球池玩的KOYA，傻萌模樣必須擁有。
📌4款「BT21壓克力吊飾」！繽紛軟糖超萌
BT21宇宙明星再以「Jelly Candy」系列擄獲人心，看主角們坐在糖果堆裡一起玩耍好療癒，仔細看好幾個還偷咬著Q彈軟糖或舔棒棒糖，更直接把BT21也變成萌萌軟軟的繽紛軟糖模樣，融化大家的心。
📌4款「BT21橡皮擦」好實用
藏壽司同樣把BT21「Jelly Candy」系列，設計為日常實用的造型「BT21橡皮擦」，CHIMMY配上SHOOKY，和雷根糖混在一起的COOKY、KOYA、MANG，TATA和RJ還戴上糖果帽，每個都可愛到不行。
爭鮮則提早開賣愚人節限定「飯裡藏鮮」白飯便當，看起來只賣白飯的「神秘飯盒」，其實以盲盒為概念，創意藏有多款限定丼飯在裡頭，推出後年年創造不少話題。今年全新兩款口味海鮮陣容超派，「蝦米攏嗚」網羅天婦羅炸蝦、鳳尾蝦、燻鮭魚、夏夷貝、鱈明太子等超過十種食材；將鮭魚卵點綴於醋飯上的「加貝驚喜」，藏有兩顆生食級大干貝，有夠豐盛有夠派，即日起至4月30日限時開賣。
爭鮮2024年回歸「飯裡藏鮮」白飯便當還加碼，找來插畫家@Doristory聯名繪製包裝餐盒，上頭附送一張可愛貼紙，撕開後就能直接抽獎，有機會獲得「再來1份」、香甜系列小點心、線上會員抵用券等好禮。