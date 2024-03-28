銀行協理遭辦公室拘禁求救報警？林岱樺調監視器駁斥：星展報假案
針對民眾被盜刷6萬5千元事件，傳出民進黨立委林岱樺辦公室日前舉行協調會時，主任現場稱「沒把事情解決大家都別離開！」使協理認為遭拘留軟禁、向長官求救；對此，林岱樺辦公室今（28）日說明，顏姓協理被辦公室限制行動自由說法並非事實，依監視器畫面，顏姓協理是自由參與本次協商會議，並無拘禁的可能。
記者陳佩君／台北報導
《NowNews》獨家報導，林岱樺辦公室日前接獲民眾陳情，一名李姓女子接獲詐騙簡訊進而進入偽造的中華電信網站，最後信用卡被盜刷6萬5千元款項，林岱樺辦公室于姓主任在上周四下午3時許，邀集包括星展銀行協理、政府官員與當事人，在立法院國會大樓召開協調會，當事人要求希望將6萬5千元爭議款項分為6期還清，但協理則表示無法作主需請示總公司；由於天色已晚、協商未果，主任則稱「沒把事情解決大家都別離開！」更稱會幫大家準備便當，欲將協理繼續留在現場，讓協理心生恐懼並立即向長官求救，長官認為事態嚴重，逐立即報警處理，而警方到場前協理早已離開國會大樓。
對此，林岱樺上午臨時召開「杜絕詐騙案件發生，金融業者應積極重視」記者會，強調她與民眾站在一起，杜絕詐騙，並轟「財團」報假案、濫用國家警政資源，將保留法律追訴權。
林岱樺特別調出監視畫面指出，當天與會的星展銀行協理自己走進辦公室，人身自由並未被拘禁，星展銀行主管涉及報假案、濫用國家警政資源，因此，她將保留法律追訴權。
林岱樺辦公室說明，星展銀行指控顏姓協理遭辦室限制行動自由的說法並非事實，依監視器畫面，顏姓協理是自由參與本次協商會議，並無拘禁的可能，況且協調會現場不僅有金管會官員的參與，更有警政署官員在場，不只排除了拘禁的可能性，也反映立法委員辦公室在處理此案時的公正性和透明度。
林岱樺辦公室指出，監視器畫面清晰顯示參與協調會的銀行代表來去自由，可有力反駁星展銀行指控非法拘禁云云純屬捏造，可見星展銀行主管有涉及報假案、誣告濫用國家警政資源、漠視民意代表為民謀福的正當權益行使、蔑視主管機關監督，也有挾政商關係威嚇民意代表之虞，藐視法制莫此為甚。