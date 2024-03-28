大谷前翻譯水原一平慘了！美國國土安全部證實已介入調查簽賭案件
水原一平不妙！洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前專屬翻譯水原一平，因涉嫌盜用大谷翔平銀行帳戶中的450萬美元（約1.44億台幣）用於償還賭債，遭到道奇球團開除，如今有美國媒體透露，國土安全部證實將會和國稅局聯手調查水原一平的簽賭案件。
記者林之越/綜合報導
根據《ESPN》報導，美國國土安全部在美國時間26日證實，國土安全部的洛杉磯分部正在跟國稅局合作調查水原一平。發言人Scott Villiard表示，國土安全部是針對整個簽賭案件進行調查，無法進一步針對水原一平的部分發表評論。
Villiard的聲明指出，他們目前正在調查簽賭的組頭Matthew Bowyer和水原一平，但拒絕透露他們是否有和大谷翔平方面進行聯絡，同時，也沒有透露他們是否進行關於大谷翔平對於水原一平竊盜指控的調查。
值得一提的是，根據《拉斯維加斯評論報》採訪多位博奕業內人士的說法，48歲的組頭Bowyer曾在拉斯維加斯賭場進行高額賭博活動，並在積欠鉅額賭債之後，開始轉為經營自己的非法賭博業務，並於2019年成立了公司。為了吸引客戶，他還吹噓自己與大谷翔平熟識。然而，Bowyer的律師在最近的採訪中堅稱「Bowyer從未與大谷翔平直接接觸過」。
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