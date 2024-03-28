發揮正面力量！中鋼運通公司遭受恐嚇主管捐出賠償金助弱勢

高雄演唱會門票一票難求　毒蟲藏臉書分飾多角賣假門票

▲高雄演唱會門票一票難求，毒蟲葉男於臉書中分飾多角以三方詐騙手法販賣假門票，警方全案依詐欺、毒品危害防制條例等罪嫌移送臺灣高雄地檢署偵辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高雄演唱會門票一票難求，毒蟲葉男於臉書中分飾多角以三方詐騙手法販賣假門票，警方全案依詐欺、毒品危害防制條例等罪嫌移送臺灣高雄地檢署偵辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市於今年有多場演唱會展開，門票一票難求，有民眾在臉書看到售票資訊，即匯款至指定帳戶，沒想到還沒收到票，帳戶就遭到警示，超過25人受害，警方除循線逮捕葉姓男子外。搜索過程也發現葉男友吸毒情形，當查扣第二級毒品安非他命，全案依詐欺、毒品危害防制條例等罪嫌移送臺灣高雄地檢署偵辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄市於今年有多場演唱會展開，門票一票難求。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高雄市於今年有多場演唱會展開，門票一票難求。（圖／記者郭凱杰翻攝）
高市刑大偵查第4隊(12分隊)日前獲報，指稱臉書演唱會買賣社團有假帳號從事販售假門票之情。經網路蒐查後，發現自112年10月開始陸續有被害人於社團中因欲購買「五月天」、「告五人」演唱會門票遭詐騙，隨即成立專案小組積極偵辦。鎖定葉嫌犯罪嫌疑重大。

▲葉男曾以臉書名稱：「陳宜婷」、「童俊杰」、「陳白寶」、「TingYi」、「何寶」、「林玉欣」等暱稱向購買人佯稱販賣演唱會門票。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲葉男曾以臉書名稱：「陳宜婷」、「童俊杰」、「陳白寶」、「TingYi」、「何寶」、「林玉欣」等暱稱向購買人佯稱販賣演唱會門票。（圖／記者郭凱杰翻攝）
期間葉男曾以臉書名稱：「陳宜婷」、「童俊杰」、「陳白寶」、「TingYi」、「何寶」、「林玉欣」等暱稱向購買人佯稱販賣演唱會門票、知名酒店套票等商品，俟購票人匯款指定帳戶後，經多日未收到商品或拒不出貨等情，始知遭詐騙，被害人人數多達25人。

葉男於去(112)年10月間即開始以上述方式行詐騙手法，當被害人等要求退款時，葉嫌再將新欲購票人指引匯款至原遭葉嫌詐騙之被害人帳戶等，陸續行此犯罪手法，致使原被害人及後續購票人所屬之銀行帳戶均遭到警示等情，此為典型三方詐騙手法。

警方在進行查緝過程中，除當場在其住處查扣電腦主機1組、IPhone手機2支等證物，搜索過程中也發現葉難有施用毒品之情形，當場查扣第二級毒品安非他命2包(重約0.9公克)、吸食器1組、愷他命吸食盤1個，乃一併扣案帶隊偵辦。

警方也提醒民眾依據新修法上路文化創意產業發展法第10條之1規定，以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者，處三年以下有期徒刑，或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。依社會秩序維護法第64條第2款規定，非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，處3日以下拘留或新臺幣18,000元以下罰鍰。呼籲民眾除切勿貪圖暴利以身觸法外，亦應共同抵制，拒絕購買黃牛票，以杜絕歪風、保障民眾購票權益。

北高食安比一比　他曝這個市府極嚴肅看待市民健康

產業海外拓銷佈局全球　黃偉哲：形塑臺南為投資設廠首選

美食會友！陳其邁與美日駐台使節大啖高雄在地麵食

連鎖手搖飲19週年「紅粿鑽石」愚人節快閃　4/4公益開跑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞