亞航證實台北飛東京「航線暫停」！全額退款信用卡：理解大家失望
亞洲低成本航空AirAsia上週才召開記者會，熱烈宣布開賣台北飛日本東京、沖繩3航線機票。不料，有搶到便宜機票的民眾發現，機位突然被迫取消，不只耽誤行程、還擔心只拿到代金券。今（28）日亞航正式回應《NOWnews今日新聞》，證實台北飛東京「航線暫停」，購買D7台北－東京航線機票的旅客，可以透過通知信件以獲得全額退款（退款至信用卡或簽證金融卡），道歉「理解這個消息會讓大家對我們失望」。
記者蕭涵云/綜合報導
亞航AirAsia上週3月19日宣布進軍東北亞，同步開賣日本三航線，其中「台北－東京」、「高雄－東京」北高兩地飛日本成田機場，都只要1888元起單程未稅，而「台北－沖繩」還下殺888元起單程未稅，正中台灣民眾熱愛日本的喜好，不少人積極搶票，準備划算玩日本。
不料，昨晚陸續傳出有搶到便宜機票的民眾，發現都付完款了、卻無預警收到系統通知，機位被強迫取消，不少人還質疑最後可能只拿到代金券，不僅行程泡湯、還花錢找罪受，若刷卡金額只退到亞航帳戶成為代金券，更不如現金好用，種種擔憂在網路熱議。
對此，《NOWnews今日新聞》記者求證亞航，獲官方正式回覆。亞航證實台北飛東京「航線暫停」，表示「謝謝一直支持AirAsia以及上週購買AirAsia X（代號 D7）台北-東京航線機票的粉絲，遺憾的是，因逢突發且不可控之民航監管挑戰，此航線目前不得不暫停」。
並致歉「我們理解這個消息會讓大家對我們失望，請相信我們已試圖努力解決這個問題」。亞航說明「很遺憾還是要通知所有購買AirAsia X（代號 D7）台北-東京航線機票的旅客，我們將以電子郵件與你們聯繫，所有購票的旅客可以透過通知信件以獲得全額退款（退款至信用卡或簽證金融卡）」。
亞航同時強調，「除了AirAsia X (代號 D7) 台北東京航線之外，其他航線一切正常營運。」再次誠心感謝大家的支持，將會盡所能協助大家退票事宜。多次道歉「請相信對我們來說也是非常遺憾，對於造成您出行上的困擾，我們感到非常抱歉，再次謝謝大家」。