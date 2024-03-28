特企／牛肉麵三代創「好食圓滿」　調理包慢燉細熬鎖住家鄉味

好食圓滿主理人Lynn從小在牛肉麵店長大，耳濡目染習得獨特的烹飪技巧和秘方，自家牛肉麵店玖五牛肉麵生意一直很穩定，孰料2020年，一場疫情大大打擊了餐飲業，Lynn表示，因為家裡是老店，有大型冷凍櫃、冷藏櫃來存放食材，當時禁止內用，鄰居便建議他們將冷凍食材拿出來賣，起先家中長輩不願意，認為牛肉麵就是要現做現吃，最後耐不住大家期望，首次嘗試遠端販售，結果竟出乎意料的熱賣。
既然大眾接受度高，Lynn決定將這份傳統滋味帶到更遠的地方，讓所有人都能嚐到台灣家鄉味，2020年她創立了好食圓滿，將冷凍食材轉換成常溫食材，從「NEWoo肉麵即享包」開始，延伸到了每一位品味者的生活中，精心挑選新鮮牛肉，以家傳秘製中藥材，為每塊牛肉賦予獨特風味，再用慢燉細熬的烹飪方法，24小時熬煮不停歇，牛肉鮮嫩多汁，爽口不油膩。
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台灣人無辣不歡，含辣椒口味的「極品雙寶紅燒半肉半肚調理包」與「麻辣鴨血豆腐雙人鍋底調理包」正是熱門品項，好食圓滿以新鮮辣椒油炸，24小時熬煮湯頭，不用胡椒、調味粉、色素、化學香精、防腐劑，在食安危機重重的現代，絕對能讓消費者安心享用，此外在麵條上也很講究，採用日曬古法手摺關廟麵，特殊工法帶出Q勁十足的口感，隨時輕鬆享受高品質美味。
好食圓滿在3月28日至4月30日，晚上11時59分前舉辦春季大賞，週週抽頂級牛肉麵禮盒，極品雙寶紅燒半肉半肚、老饕鮮蔬清燉2種口味隨機出貨，只要在活動期間內追蹤好食圓滿官方IG帳號，官網下單不限金額即可參加抽獎，總共送出100盒！中獎名單將公佈於好食圓滿官方IG和官方網站。
此外，4月初好食圓滿將於Mia cbon (前Jason’s）百貨超市全省22家上市販售，同月也即將在高雄龍華市場推出快閃攤位，4月20日將於vogue野餐日現蹤，4月底則將參加有趣市集推的牛肉麵及拉麵比賽，而未來好食圓滿也將擴大實體店面，將在台北西門町設點，高雄龍華市場則有外帶門市，喜歡牛肉麵的老饕們趕緊筆記。
Lynn也透露，先前曾與香港賭王千金何超蓮合作，將玖五牛肉麵引進香港，生意非常好，無奈因疫情關係暫時收掉，不過未來預計會將好食圓滿再次擴點至海外，目前預計7月和北美代工廠合作，香港也是名單之一，希望能把台灣的好味道再次帶到國外。