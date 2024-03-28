刻意隱瞞？寶林茶室竟漏登1家店 衛生局：違反食安法最高罰300萬
北市信義遠百A13素食餐廳「寶林茶室」疑爆發大規模食物中毒，北市衛生局24日中午接到新北市衛生局通報後，陸續又有多家醫院通報，截至（28）日早上，寶林茶室案通報食物中毒為17例，其中包含2死、4重症。台北市衛生局今天表示，今天稽查發現，寶林有漏登一家執業分店，該店為「馬來西亞風味蔬食酒館」，於今日才補正，已經勒令停業；由於該狀況已經違反食安法，將研討依據食安法裁處額度最高300萬，進行嚴格處分。
記者邱新博／台北報導
台北市政府今天就寶林案舉行最新進度記者會，北市衛生局長陳彥元指出，3月24日接獲新北市政府衛生局通報，民眾2人於113年3月22日中午食用寶林茶室信義A13店供應之餐食後，陸續發生噁心、腹痛及腹瀉等症狀並至醫院或診所就醫，截至113年3月28日上午10時陸續接獲台北市醫院通報民眾3月19日至3月22日間於同餐廳用餐後，發生噁心、嘔吐及腹瀉等症狀，累積11人就醫（新增2人），其中2人死亡（39歲男性、66歲男性）。
新增兩例病例部分，分別前往台北醫學大學醫院、馬偕醫院就診，在經過評估後返家休養；新北也有通報3例 ，經過基層醫療通報後，經過醫療服務後返家休養。台南的兩例部分，有一位已經返家休養，另外一例病危病例，本來在北市聯合醫院就診，當時判斷要住院，但因為個人因素要回台南，現在住院中。
陳彥元呼籲市民，3月17日到24日之間，曾經到寶林服用餐點的，如果有噁心、疲倦、嘔吐腸胃不適的情況，要盡速就醫，由醫療機構判斷是否為食物中毒。
此外，在清查寶林的時候，對比食品登陸平台發現，寶林有漏登一間執業分店，已經補正。而漏登部分，已經違反食安法相關規定，並且現在是重大社會案件，將研討依據食安法裁處額度最高裁罰300萬，採取嚴格處分。
但陳彥元說，該店昨日還是有營業，是否有民眾前往用餐，人數還要統計掌握。