寶林中毒疑食材保存不當！譚敦慈教保命「10重點」：米粉馬上冷藏
素食餐廳寶林茶室爆發嚴重的食物中毒，具體原因還在調查當中，衛福部次長王必勝在27日晚間表示，招集各界專家，同時檢視國內外文獻和臨床表現，目前偏向認為是毒素所引起，且有可能會是台灣從沒有過的「米酵菌酸」可能性高，但也有另一派說法是「仙人掌桿菌」，此兩菌種的滋生都與「食材保存不當」有關聯，針對於此，無毒教母譚敦慈提供10件關於食材保存的提醒。
記者周淑萍/綜合報導
寶林案持續延燒，目前還無法確定是「米酵菌酸」或「仙人掌桿菌」造成，但兩者都與食材保存不當有關。天氣開始炎熱，且根據食藥署統計5-10月是食物中毒的高峰期，譚敦慈提醒食物要好好保存才能避免食物中毒維護健康，同時提供10件與食材保存有關的注意事項。
📍冰箱沒有殺菌功能：冰箱具冷藏冷凍功能但沒有殺菌功能，只是延緩食物長菌的時間，所以食物長期放冰箱還是會腐敗。
📍不要塞滿冰箱：冰箱只能放7成滿食物，這樣才能通風維持低溫，且還要注意食物不要擋住出風口。
📍食物不用放涼：食物的危險溫度是7 - 60度，若要冰存的食物不需要放涼，以手碰觸容器覺得熱不燙手就大約是65度左右就可以直接放進冰箱。
📍冷凍藏米飯需蒸熟：當天煮的米飯如果沒吃完，可在熱的時候用保鮮盒盛裝封好放冰箱冷凍，要吃時再蒸熟即可。
📍粿條要立即冷藏：濕式的麵、米粉、河粉、粿條買回家立刻放冷藏，且保存不要超過3天。
📍乾貨放冰箱泡發：乾貨要泡發最好先用水沖洗一下，然後用乾淨的水泡不要超過4小時或每4小時換水，不要泡超過24小時，最好置放冰箱泡發。泡發的水若產生黏液軟爛就丟棄，泡發好的食物趕快料理。
📍不自製發酵品：發酵食物雖美味可口，但是無法控制溫度、濕度環境下，建議還是不要自製，以購買大廠牌有檢驗過後較有保障。
📍變質勿進食：食物若變味、變質、腐敗、發霉絕對不要入口。
📍確實洗手：處理食物前務必確實洗手，進食前也應該洗手再吃。
📍生熟分開：生熟食物必分開處理，可以先處理熟食再處理生食。