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獨／汪小菲走9分鐘到大S家！同社區最新租金曝　可供5600童吃午餐

▲汪小菲與大S離婚後風波不斷，日前酒後大鬧大S豪宅進派出所，被發現租屋處離大S家走路只要9分鐘。（圖／記者陳明中攝、翻攝大S IG）
▲汪小菲與大S離婚後風波不斷，日前酒後大鬧大S豪宅進派出所，被發現租屋處離大S家走路只要9分鐘。（圖／記者陳明中攝、翻攝大S IG）

記者徐銘穗/綜合報導

兩岸怨偶大S（徐熙媛）和汪小菲離婚後風波不斷，就連中國國台辦27日記者會都被問到此事，發言人陳彬華勸：「希望當事人好聚好散！」不過，兩人間還有一對學齡兒女羈絆，加上日前汪小菲大鬧大S豪宅進派出所，被發現其租屋處離大S家僅有650公尺，走路只要9分鐘就能到。而《NOWnews今日新聞》發現，汪小菲租屋處同社區3樓戶，今年1月最新租金揭露為34萬元，若以台北市112學年度（2023）營養午餐平均餐費59元計算，至少可供超過5600位兒童吃營養午餐。

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22日傍晚，汪小菲穿要價約1萬8500元的法國精品大牌聖羅蘭（YSL）T恤，衝到大S信義區豪宅「台北信義」大吵大鬧，之後又到派出所揚言要檢舉大S濫用安眠藥，事後被媒體一路跟回他和台灣女友Mandy的台北租屋處。有中國網友依大樓外觀，比對出汪小菲租屋處和大S豪宅走路9分鐘就能到，驚呼：「住這麼近，不擔心偶遇具俊曄嗎？」

▲汪小菲突然跑去大S信義豪宅區大鬧，也被網友們發現汪小菲走路竟然「只要9分鐘」就能到大S豪宅，紛紛感到驚訝，直呼「不怕遇到具俊曄嗎」。（圖／NOWnews資料照、微博）
▲汪小菲突然跑去大S信義豪宅區大鬧，也被網友們發現汪小菲走路竟然「只要9分鐘」就能到大S豪宅，紛紛感到驚訝，直呼「不怕遇到具俊曄嗎」。（圖／NOWnews資料照、微博）
經查，汪小菲的台北租屋處正是位在松平路的「國泰信義富鼎」，屋齡約16年，是信義計畫區內少有僅16戶、9樓高，雙拼但單層面積卻達百坪以上的豪邸。該社區今年1月有一筆3樓戶實價揭露，139.3坪的空間，月租金來到34萬元，換算單坪租金約2441元。

「國泰信義富鼎」34萬月租金，比對當地知名租賃豪宅、也是大S住的「台北信義」，台北信義稍微高一點，水位在單坪2500~2700元，總月租金也要來到35~39萬元。不過，住展雜誌企研室總監陳炳辰粗估，若加上單坪數百元的管理費用，還有其他水電雜支，如今電費還調漲，35萬元月租金很大機率直接破升40萬元。

陳炳辰指出，豪宅價碼高，因為坪數大，加上專業與完善的管理，月租金常見數十萬元金額，但單價上較不成比例，像信義、大安或大直，約落在單坪2000多元，可能為尋常住家租金水準而已，換算投報率勉強達標2%，甚至不及。

▲國泰信義富鼎位在松平路上，為信義區少見雙拼且單層面積卻達百坪以上的豪邸。（圖／翻攝Google Map）
▲國泰信義富鼎位在松平路上，為信義區少見雙拼且單層面積卻達百坪以上的豪邸。（圖／翻攝Google Map）
▲國泰信義富鼎今年1月最新租金揭露為34萬元。（圖／翻攝實價登錄網站）
▲國泰信義富鼎今年1月最新租金揭露為34萬元。（圖／翻攝實價登錄網站）
陳炳辰說明，畢竟豪宅置產還是看準未來轉手獲利的增值性，且房東也會慎選租客，投報率倒不一定是主訴求。至於租賃者方面，確實不乏為有錢的自住方，或許來台短期住宿，或是有特定個人需求與喜好，又有企業主用來做招待所，或提供公司高階主管住宿使用。

在台北豪宅租金榜中，據實價登錄揭露，2023年7月，北市大安區豪宅「勤美璞真」24樓戶，每月租金高達60萬元，面積為211坪，換算每坪單價為2828元，創下實價登錄以來豪宅最貴租金紀錄，其次松山區的「文華苑」去年2月5樓戶，341坪月租52.5萬元居次；第三為中山區的「西華富邦」18樓戶，坪數180坪，月租金為50萬元。

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