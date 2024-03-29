獨／汪小菲走9分鐘到大S家！同社區最新租金曝　可供5600童吃午餐

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經查，汪小菲的台北租屋處正是位在松平路的「國泰信義富鼎」，屋齡約16年，是信義計畫區內少有僅16戶、9樓高，雙拼但單層面積卻達百坪以上的豪邸。該社區今年1月有一筆3樓戶實價揭露，139.3坪的空間，月租金來到34萬元，換算單坪租金約2441元。
「國泰信義富鼎」34萬月租金，比對當地知名租賃豪宅、也是大S住的「台北信義」，台北信義稍微高一點，水位在單坪2500~2700元，總月租金也要來到35~39萬元。不過，住展雜誌企研室總監陳炳辰粗估，若加上單坪數百元的管理費用，還有其他水電雜支，如今電費還調漲，35萬元月租金很大機率直接破升40萬元。
陳炳辰指出，豪宅價碼高，因為坪數大，加上專業與完善的管理，月租金常見數十萬元金額，但單價上較不成比例，像信義、大安或大直，約落在單坪2000多元，可能為尋常住家租金水準而已，換算投報率勉強達標2%，甚至不及。
陳炳辰說明，畢竟豪宅置產還是看準未來轉手獲利的增值性，且房東也會慎選租客，投報率倒不一定是主訴求。至於租賃者方面，確實不乏為有錢的自住方，或許來台短期住宿，或是有特定個人需求與喜好，又有企業主用來做招待所，或提供公司高階主管住宿使用。
在台北豪宅租金榜中，據實價登錄揭露，2023年7月，北市大安區豪宅「勤美璞真」24樓戶，每月租金高達60萬元，面積為211坪，換算每坪單價為2828元，創下實價登錄以來豪宅最貴租金紀錄，其次松山區的「文華苑」去年2月5樓戶，341坪月租52.5萬元居次；第三為中山區的「西華富邦」18樓戶，坪數180坪，月租金為50萬元。