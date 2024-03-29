肯德基「6炸雞＋6蛋撻」現省277元！外送免運費 清明連假優惠曝
兒童清明連假即將到來，肯德基即將推出「6炸雞＋6蛋撻」現省277元的清明優惠桶餐，即日起在官網、PK APP搶先開放預購，還可搭配肯德基外送「滿399元免運費」；還有「加1元多一件」炸雞或蛋撻隱藏優惠，一次整理多款下殺6折起好康。力拚拿坡里「炸雞桶買一送一」、「大披薩＋6塊炸雞」499元優惠，大家一篇打包吃起來。
記者蕭涵云/綜合報導
肯德基兒童清明連假優惠套餐，最划算的清明優惠桶餐「40586」，爽吃「6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻」下殺6折祭出419元優惠價（原價696元），現省277元。將分別於3月30日至3月31日、4月4日至4月7日限時6天販售，而且連假期間還將提前至早上9點就開賣；即日起開放預購，緩解大家排隊擠爆。
而且還可搭配肯德基外送「滿399元免運費」；使用「預訂快取」線上點餐、或使用店內「手機掃碼點餐」，則可加碼購買XL套餐享「加1元多一件蛋撻」、購買桶餐享「加1元多一件炸雞」。
其他還有點心、單人及多人優惠套餐，優惠代碼「40427」爽吃「原味蛋撻禮盒(6入)＋3杯熱紅茶」244元；一人獨享優惠代碼「40432」，開吃「咔啦雞腿堡＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋百事可樂」152元，多人共享優惠代碼「50411」，大啖「3個咔啦雞腿堡＋4塊上校雞塊＋3份香酥脆薯(小)＋百事可樂(瓶)」419元。
而拿坡里也早就宣布開跑清明兒童節3大優惠，拿坡里炸雞專賣店即日起至4月17日炸雞桶「買一送一」，買「6隻酷樂雞腿桶」免費送一斤「滋汁腿排桶」，兩炸雞桶只要特價390元（原價660元）；「拿坡里披薩・炸雞」即日起至3月31日，外帶或內用「大披薩＋6塊炸雞」499元（原價717元），不只大披薩口味可任選、炸雞還能換烤雞；即日起至4月9日，於外送平台Uber Eats消費拿坡里滿599元也有「贈送小披薩」（價值269元）。