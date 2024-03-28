更新／寶林中毒案！死者解剖發現「米酵菌酸」　死亡率達30-100％

台灣首檢出米酵菌酸！醫揭「無解毒劑」　泡發木耳也恐有

▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉。（圖／記者張勵德攝）
▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉。（圖／記者張勵德攝）

記者許若茵／台北報導

知名素食餐廳「寶林茶室」爆食物中毒，今（28）晚間衛福部急召開記者會，公布檢出米酵菌酸。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海昨（27）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時提到，米酵菌酸尚無解毒劑，只能給予支持性療法。

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遠百信義A13知名素食餐廳寶林茶室食安疑雲持續擴大，衛福部次長王必勝晚間召開記者會說明，經台大法醫所檢驗，在解剖過程中，有檢體驗出米酵菌酸，與昨天專家會議方向一致。

顏宗海昨接受採訪時指出，一般食物中毒或是急性腸胃炎症，症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、發燒，若是嚴重的食物中毒，除了急性腸胃炎，還可能引發敗血症，導致休克、多重器官衰竭，包含腎衰竭、肝衰竭都有可能，得裝上葉克膜搶救。

顏宗海說明，過去台灣並未發生過米酵菌酸中毒案例，但印尼、非洲、中國有發生過，米酵菌酸毒素主要是發酵的米製品、椰子製品，過程中受到Burkholderia gladioli（唐菖蒲伯克氏菌）汙染，產生毒性很強的米酵菌素，影響人體細胞的粒線體。

顏宗海進一步指出，米酵菌酸中毒後很快就會有症狀，像是急性腸胃炎、噁心、嘔吐、肚子痛、腹瀉、發燒，同時伴有多重器官衰竭、休克等症狀，病程進展快速且危險，甚至有民眾一天之內就發病，且目前臨床上並無解毒劑，醫院只能給予支持性療法。

根據新加坡食品局資料，米酵菌酸是一種罕見毒素，由Burkholderia gladioli產生，可能存於發酵米製品或是椰子製品，銀耳與木耳中也有，建議民眾不要自行在家製造發酵米製品或是椰子製品，也可以添加檸檬汁、醋或乳酸減少毒素形成，至於若是要泡發木耳或銀耳過夜，可放置於冰箱內抑制細菌生長。

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