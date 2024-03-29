房市／信義房屋獎學金不間斷 助偏鄉近6千名學童求學
由信義房屋同仁組成的信義志工日前至南投縣立民和國中進行「第二十四屆信義房屋至善獎助學金頒獎典禮」，並親手致贈獎狀與禮物嘉勉表現優異的學生，為他們帶來溫暖鼓勵與陪伴。獲獎學生代表致詞時表示，信義房屋不僅提供了經濟方面的支持與幫助，更重要的是給予莫大的鼓勵和鞭策，提醒自己要更加努力學習。
家庭消費中心／綜合報導
南投信義鄉在歷經1999年九二一大地震，居民家園蒙受重創，生命財產頓失。加上原本就地處偏遠，生活條件不佳，教育資源也相對缺乏。為了讓這些學童在災後能無後顧之憂的安心就學，信義房屋自2000年起設立「信義至善獎助學金」，至今已是連續第24年投入支持南投信義鄉的國中、國小學生，累計5,868名學生受惠，為其未來的求學之路建立學習與發展的基礎，不只展現信義房屋長期支持偏鄉教育的毅力與決心，也讓「信義」二字牽起信義房屋和南投信義鄉長存的緣份。
頒獎典禮中，有位代表信義房屋致詞的同仁身影顯得格外特別，穿著「來自信義鄉的信義人」服務背心，勉勵獲獎學童、分享自身經驗，他是同樣來自南投信義鄉、曾為信義至善獎助學金受惠者的台南新市店專員林泓瑞。
林泓瑞表示，對於獲獎學生的經歷感同身受，多年後能到頒獎典禮頒獎給學生，更是讓他感嘆緣分的奇妙，對此他表示，沒想到當年在台上領獎的自己，多年後會到信義房屋任職，還回到南投信義鄉頒獎，就是一個緣分，這是一個善的循環，希望學生們以後有能力時，也同樣能夠回饋信義鄉，持續善的循環。
信義房屋的祕書小組長楊茜茜，為民和國中濁岸合唱團的動人演出而深受感動，「我相信我們今天不只是單單來這邊頒獎，聽到合唱團的歌聲，我真的熱淚盈眶。看到這些小朋友們勇往直前追逐夢想的樣子，真的非常希望大家能夠繼續秉持這樣子的精神。」信義房屋長期照顧偏鄉學子，使他們安心完成學業的同時，也能勇敢追夢，展現天賦與潛能，更期盼學生們未來也能為社會貢獻一己之力。