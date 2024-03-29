房市／信義房屋不動產株式會社　助日打造永續居住環境

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因此，信義房屋不動產株式會社延續集團精神共創美好社會，於2016年熊本地震時捐贈100萬日圓與熊本縣政府，並發動公司同仁自由樂捐，以實際行動支援賑災，自2021年1月起，與附近社區居民共同打造安心、安全的生活環境，加入「兒童110之家」協力成員，提供六本木店作為庇護場所，同年起更每年固定捐款給日本紅十字會兒童之家，在每年定期的活動期間，來店諮詢一件即捐款200日圓。
不僅投入社會共融面向，信義房屋不動產株式會社也關心環境議題，自2021年5月起加入瓶蓋回收運動，於店內設置回收桶提供附近居民使用，回收之瓶蓋送至ecocap推進協會，至於回收金額全數捐贈於醫療支援、身障/高齡者支援、環境保護之用。截至2023年10月，累計回收數量27,477個，累計減少二氧化碳排放量201.28公斤。
信義房屋不動產株式會社表示，因為日本的垃圾分類與資源回收規定嚴格，而六本木店內設置了瓶蓋回收桶提供附近居民使用，不僅落實環保，也讓附近居民在資源回收上更加方便，許多居民表示在店內設置回收桶確實幫了很大的忙，還有人特地從澀谷帶著瓶蓋到六本木店回收，都令同仁十分感動，也拉近和居民之間的距離。
除此之外，信義房屋不動產株式會社六本木店自2021年7月起持續參與東京都主導的街道綠化活動，分店同仁們紛紛挽起衣袖，一起在社區的人行道花圃裡種下花苗、施肥或除草，並進行街道清潔工作，以實際行動照顧與愛護社區的公共空間，共同維護良好生活環境，附近的居民路過看到這景況都紛紛豎起大拇指表達鼓勵與感謝。
不僅從自身做起，信義房屋不動產株式會社更擴大社會影響力，2022年舉辦了響應SDGs目標「永續居住的城市建設」的紅十字防災講座，提高社區居民的防災意識，讓居民能為首都圈的地震做好準備，此次能登半島震災，信義房屋不動產株式會社也不遺餘力，捐贈500萬日圓救助金並轉交給石川縣災害救助金分配委員會，支援災區居民，衷心期盼受災民眾能早日回復震災前的日常生活。