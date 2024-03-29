寶林「9天賣68份粿條、河粉」！共91筆消費 用餐民眾可申請退費
台北信義遠東百貨美食街內餐廳「寶林茶室」，釀成重大食安案件，經北市衛生局調查，其在「3月17日至3月25日」共有91筆消費紀錄，而最有「米酵菌酸」疑慮的炒粿條跟河粉，共計賣出59份和9份，其中3月21日售出了9份粿條、4份河粉，22日售出11份粿條、2份河粉，由於一份餐點可能不只1人食用，北市衛生局也再度提醒，若有疲倦、嘔吐、噁心、腸胃不適等症狀，應盡速就醫。
記者林莞茜／綜合報導
根據北市衛生局「寶林茶室食品中毒專區」所公布3月17日至25日的91筆消費紀錄，這9天共計賣出59份炒粿條、9份滑蛋河粉，另比對通報就醫紀錄，3月21日有4人用餐後身體不適，3月22日有6人用餐後身體不適，北市衛生局將持續追蹤民眾食用寶林茶室供應之餐點至醫院或診所就醫情形，截至29日上午12時陸續接獲本市醫院通報民眾於餐廳用餐後，發生噁心、嘔吐及腹瀉等症狀，於臺北市醫院就醫累計14人（新增3人），其中2人死亡（39歲男性、67歲男性），5人住院中，於醫院通報平台，每日定期追蹤住院者病情，提供相關之醫療協助並透過社會局給予關懷機制及家屬心理支持，法務局提供受害消費者法律諮詢及消費爭議申訴協調。
北市衛生局提醒，若有在這9天至寶林茶室A13店用餐的民眾，可核對發票號碼（號碼YL96756275-96756364）、時間、品項等資訊後，待遠百／大食代公司公告退費方式後再行向業者申請退費，並請注意自身健康狀況，若有疲倦、嘔吐、噁心、腸胃不適等症狀，應盡速就醫。