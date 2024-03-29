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房市交易3月量增！憂通膨影響房價　看屋族「早買早好」積極搶進

▲今年第一季即將過完，各大房屋仲介業者統計初期下交易案量分析，第一季或三月案量均有顯著成長。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲今年第一季即將過完，各大房屋仲介業者統計初期下交易案量分析，第一季或三月案量均有顯著成長。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者張勵德賴禹妡／綜合報導

今年第一季即將過完，各大房屋仲介業者統計初期下交易案量分析，第一季或三月案量均有顯著成長。以台灣房屋集團統計內部成交行情顯示，2024年3月六都加上新竹縣市等七大都會區整體交易量月增38.6%，年增幅達32.3%。住商機構統計旗下成交狀況，全台移轉較一月份量增15.1%，比去年同期增加9.3%，各區域中高雄表現較弱，新北年增減少6.7%，其餘表現都頗為亮眼。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，3月雖有升息干擾，但台股表現亮眼，並且在青年成家安心貸款助力下，看屋民眾心態偏向積極樂觀，更因為擔心通膨影響後續房價，開始有「早買早好的心態」。

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張旭嵐表示，2月因春節假期工作日少，3月整體交易量趕進度，雖有升息干擾，但台股助攻與青年成家安心貸款助力下，3月看屋族多半都是買意堅定的「鐵買」，因此不受升息影響購買進度。

進一步觀察3月的消費者信心指數（CCI），「購買房地產時機」指標部分，3月調查結果為106.26點，較上月微降0.08點，但與去年同期相比，則顯著上升2.31點，分數連續43個月落在100以上的樂觀區間。

▲2023上半年，外國人在台灣買房較去年同期大減近6成，創7年新低紀錄，專家分析政府打房與新稅制，都影響外國人在台的投資意願。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲張旭嵐表示，3月雖有升息干擾，但台股表現亮眼，並且在青年成家安心貸款助力下，看屋民眾心態偏向積極樂觀。（示意圖／記者徐銘穗攝）
租不如買　通膨反倒助攻房市
由於4月起電費調漲，若是租金內含電費的租屋族，恐怕會有電費漲幅轉嫁的擔憂，就算是採電費自付或分電表的租客，整體的生活成本仍上漲，「通膨因此部分租屋族興起由租轉買，化支出為資產的規劃。」

另一方面，目前新青安的貸款額度1000萬元，今年房市主力產品為1200萬左右的小宅最吃香，因此親民區像桃園，或新北重劃區，價格帶符合的產品帶看率大升。    

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，三月份因建商推案熱帶動看屋話題，加上股市表現強勁，資金轉入不動產帶動行情，買方擔憂價格繼續飆高，是買氣被帶動的主因。

根據住商機構統計，在全台各區表現上，3月與工作天數相近的1月數據相比，北市月增22.0%，年增15.2%，新北市月增4.6%，年減6.7%；桃園市月成長為17.1%，年成長達8.5%，台中月增47.6%，年增45.1%，台南月增13.6%，年增8.4%，高雄月減2.0%，年減1.6%，其中高雄為唯一年月雙減的區域。

▲核二廠2號機組將在下月停機除役，經濟部長王美花表示相關調度處理已準備好。（圖／翻攝自Pixabay ）
▲由於4月起電費調漲，若是租金內含電費的租屋族，恐怕會有電費漲幅轉嫁的擔憂，就算是採電費自付或分電表的租客，整體的生活成本仍上漲。（示意圖／翻攝自Pixabay）
「沒屋可賣」影響　房市買氣強中透弱
不過徐佳馨也說，目前因稅制與交易制度影響，預售屋與成屋均有閉鎖期，加上區域如果有重大利多，很容易發生「無案可賣」的狀況。加上在總價思維下，建商推出低總價預售案掀起買方搶進，吸引買方進駐，更讓成屋交易產生外熱裡冷的狀態，開發案源能力強弱成為業者存活與否的一大關鍵。

大家房屋企研室公關主任賴志昶提醒，雖然股市大好讓資金流向不動產，不過央行未來利率態度不明，加上下半年因適逢全球大選年，政經變數增加，不僅對資金情況還需要再觀察，也會對房地產市場多所影響。建議消費者購屋要前，必須留意資金控管，避免出現違約或是貸款不足的狀況。

▲2023上半年，外國人在台灣買房較去年同期大減近6成，創7年新低紀錄，專家分析政府打房與新稅制，都影響外國人在台的投資意願。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲徐佳馨指出，目前因稅制與交易制度影響，預售屋與成屋均有閉鎖期，加上區域如果有重大利多，很容易發生「無案可賣」的狀況。（示意圖／記者徐銘穗攝）

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