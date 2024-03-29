3月房市龍抬頭！「2主因」交易量年增雙位數成長 升息影響有限
信義房屋統計今年3月份前27天全台門市交易狀況，3月房市延續去年下半年以來年增表現，3月交易量呈現雙位數年增率，且較1月份成長幅度也逾3成，主要都會區房價也較去年同期成長。農年房市開春後呈現龍抬頭的表現，主要原因包括台股衝破兩萬點等利多帶動，加上通膨與民眾對於未來房價預期偏向樂觀，即使央行3月下旬升息半碼，對於短期內房市影響仍有限。
記者賴禹妡／綜合報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台股衝上兩萬點，加上通膨預期等因素帶動，新青安又協助首購族降低購屋負擔，購屋調查顯示民眾對於未來房價樂觀，看漲比看跌多。但現在最嚴峻的問題是經歷了8個月的房市熱絡交易後，市場上待售物件數量減少，市場短期供需失衡，都可能造成房價仍處於緩步創高的趨勢不變。
新青安政策在央行升息半碼後，更顯得優惠，統計3月總價1500萬元以內的交易佔比仍高達5成。台北市總價1000至2000萬元交易佔比較1月增加，新北同樣1000至2000萬交易佔比超過5成，桃園市則是1000至1500萬元最多，新竹市則是1000至2000萬交易佔比達45％，台中市則同樣總價1000至2000萬交易佔比近5成，台南市則是700至1500萬元最多，高雄市同樣700至1500萬元交易最多。
曾敬德表示，現在市場短期供不應求，加上政策上並無強力政策抑制房價，329檔期房市交易狀況有機會維持穩定熱絡表現。