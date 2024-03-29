寶林2死中毒案「人為下毒」？毒物專家：從醫學角度上不太可能
台北市信義區遠百A13「寶林茶室」餐廳捲入食安風波，日前民眾用餐後出現身體不適，累計14例中毒，其中2人死亡，加護病房的4例持續惡化，還有1人腦病變引發全國關注。外界關注是否有可能食物遭到人為下毒，林口長庚醫院臨床病毒中心主任顏宗海教授今（29）日表示，米酵菌酸是在一些發酵的米製品或椰子製品，在某些環境下細菌污染產生的毒素，不大可能利用這方是蓄意下毒，從醫學角度比較不可能。
記者呂炯昌／台北報導
北市府今日下午舉行寶林案進度更新說明記者會，由台北市長蔣萬安親自主持，媒體詢問寶林中毒案是否可能為人為下毒？顏宗海表示，很多民眾擔心有沒有可能是蓄意下毒，米酵菌酸是在一些發酵的米製品或椰子製品，在某些環境下細菌污染產生的毒素，不大可能利用這方式蓄意下毒，從醫學角度比較不可能，應該是因為食物問題導致毒素產生。
顏宗海表示，因爲米酵菌酸的確非常少見，在國外很少見，台灣這是第一次，所以說目前爲止，其實知道說它在某些條件會滋長，撇開米酵菌酸，一般的食物保存都很重要，大家都知道說食物中毒，其實不管是一年四季，春、夏、秋、冬都會發生，過去衛生單位資料顯示，食物中毒比較容易發生在夏天，因為溫度比較高，就是說在醫學上有個數字，叫「危險溫度」，介7到60度之間，因爲大部分的微生物都在7-60度之間容易滋長，所以說還是跟民衆提醒說，如果我們熟食一般就是要正確保存。
顏宗海表示提到。如果買了熟食，1、2個小時都不吃，就趕快要放冰箱冷藏保存，因為冰箱溫度都是4度C，那就可以避開危險溫度，要吃的話一定要加熱到70度，才能夠殺菌，不過當然說如果說米酵菌酸引起的食物中毒，因爲它是耐高溫的，而且沒有味道，也沒有顏色，民眾從外觀不容易分辨，不過這也是國內第一次遇到這麼嚴重的食物中毒的案例。