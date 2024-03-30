有女友別看！2024中職啦啦隊「6大回眸女神」出爐　一眼神就愛上

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作為小龍女初代成員的心璇（張怡萱）外型亮眼又無害，在照片上總是能散發仙氣，也成為球迷前往天母棒球場朝聖的焦點之一。事實上，心璇的啦啦隊資歷相當豐富，2017年曾待在統一獅啦啦隊Uni Girls應援，為了一圓偶像夢想，離隊後的她更參與了選秀節目《菱格世代DD52》，無論是歌唱還是舞蹈，心璇的表現都非常優異，還與同為隊友、現任同事的小蛙成為好朋友。直到2019年才加入小龍女，至今已陪伴大家4年之久，而心璇也終於在去年嚐到了總冠軍滋味，成為冠軍啦啦隊功不可沒。
回眸一笑傾倒球迷！一張照片即封神
擁有「啦啦隊橋本有菜（現：新有菜）」美名的菲菲（李恩菲），在還沒加入樂天女孩之前，就擁有多部廣告、MV作品演出，外型亮眼、五官深邃的她，更擁有167公分高䠷身材，一雙修長又白皙大長腿更成為她的招牌，可以說天生就與「性感」兩字離不開，好像時時刻刻都在對著鏡頭放電。去年，菲菲意外被球迷捕捉到「回眸一笑」的美照，讓她從此被封為「回眸女神」，即便近日被拍到新戀情，但粉絲們仍大方給予祝福，人氣依舊居高不下。
偶像轉戰啦啦隊！渴望大舞台的小女孩
今年正式變為Passion Sisters新成員的夏蕾，過去同樣在選秀節目《菱格世代DD52》出道，還是冠軍隊伍「G.O.F」女團一員，但為了尋求更大、更多的表演舞台，夏蕾選在去年9月底震撼加盟啦啦隊，成為黃衫軍中信兄弟的一份子，在當時引發不小話題，162公分、42公斤的她，憑藉甜美又嬌小的可愛形象，初登場應援就迅速成為球迷焦點。值得一提的是，夏蕾曾害羞地向《NOWnews今日新聞》透露，自己喜歡霸道總裁的男人，一談到理想伴侶就滿臉通紅，是一位情感豐富的小女孩。
亞運賽一戰成名！日本球迷也愛上
稱霸南台灣的Uni Girls啦啦隊女神瑟七，是一位道道地地、土生土長的台南人，在小時候就經常跟著父母看球，因而愛上統一獅，長大後如願以償成為啦啦隊一員。精彩的人生經歷，再加上臉圓大眼等可愛特徵，就讓獅迷們愛到不行，活潑的她更是隊上的開心果，也是眾多球迷的搶拍對象。在去年的亞洲職棒冠軍賽上，頂著雙馬尾的瑟七一口氣在日本爆紅，更成為日本球迷口中瘋傳的「47號女孩」，無論國內還是海外，人氣都高到不行。
不輸富邦三本柱！勾魂電眼劫走球迷心
隸屬富邦啦啦隊Fubon Angels的正妹成員Jessy，憑藉一雙甜美大眼睛和迷人的微笑，和神似日籍偶像女星阿部瑪利亞的臉蛋，使她知名度大漲，每個角度、每次對視都能讓人發瘋著魔，就連女球迷都招架不住，砲哥的鏡頭更是完全離不開她。更驚人的是，Jessy隱藏在衣服底下的好身材，每次貼到社群平台上的比基尼照片，總是能造成熱議，更多次登上媒體版面，人氣絕對不輸隊上的秀秀子、丹丹、慈妹所組成的「富邦三本柱」。
並列台鋼雙株！台灣新星不輸外援女神
最後是新成立的台鋼英雄啦啦隊Ｗing Stars，除了近期爆紅的一粒，其實還有一位長相亮麗的女孩「李樂」，跳起王柏融的應援曲也是仙到不行，年輕又有活力的姿態與個性，經常被拿來與一粒統稱為「寶藏女孩」，在球迷專業的鏡頭下，她的回眸一笑可是完全不輸前輩，或許是才剛踏進啦啦隊，臉上還帶著稚嫩的氣息，成為今年進場看台鋼雄鷹，不可忽視的一大看點，話題人氣逐漸上升中，讓人非常期待未來表現。
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