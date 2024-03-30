鄧愷威旅美7年終於圓夢！巨人隊教頭梅文狂讚 滑球有大聯盟水準
鄧愷威終於圓夢了！美國職棒舊金山巨人隊今（30）日正式叫上台灣好手鄧愷威上大聯盟，他等了7年的時間才一償宿願，而鄧愷威其實身高有193公分高，十分具有震撼力，加上滑球很有威力，被巨人隊總教練Bob Melvin也稱讚鄧愷威的滑球有大聯盟水準。並且期許他上大聯盟，鄧愷威在秀排名高達25名，去年才在3A大展身手，沒想到開季就被叫上大聯盟「開箱」。
記者吳政紘/綜合報導
25歲的鄧愷威今年以40人名單球員身分，參與巨人隊大聯盟春訓，不過他因腹斜肌拉傷，一度延後進度，經過一段時間養傷之後，鄧愷威與隊上的幾名打者進行實戰投球（live BP），並且獲得好評。巨人總教練Bob Melvin在春訓時對鄧愷威給予高度評價，「你對實戰LiveBP通常不會感到興奮，但這次很令人期待」，結果鄧愷威春訓實戰打擊，面對Mike Yastrzemski、Michael Conforto、筒香嘉智等打者，他展現出的壓制力，讓人覺得很有潛力。
鄧愷威從台中出身 大一就赴美發展
鄧愷威原本出身台中西苑中學，是胡智為的學弟，升三年級時因故轉學到高苑工商，之後就讀國體大，因為他的英文能力強，加上他在雙城隊也受到期待，因此很快就備受矚目。2017年，鄧愷威順利和美職雙城隊簽約，簽約金約50萬美元（約1500萬台幣），另有8萬美元獎學金（約240萬台幣）。
鄧愷威被交易到巨人 等了7年才上大聯盟
不過2019年他被交易到舊金山巨人，他一度升上2A，又等了快5年時間，他才順利真正圓夢，不過鄧愷威在小聯盟評價本來就不錯，具有直球、滑球、曲球、變速球等4個球種。
等了7年才上大聯盟，鄧愷威的三振能力也提升，他的招牌滑球跟速球輕鬆超過150公里，讓他成為具備大聯盟實力。
鄧愷威滑球犀利 三振能力高
鄧愷威是過去3個球季所有小聯盟投手當中，三振數最多。他在358.1局當中三振475人次，而他的投球型態，主要讓打者揮空率很高，因此可以在有效局數內解決打者。
去年鄧愷威已經在3A站穩腳步，沒想到巨人隊把右投Luke Jackson放進15天傷兵名單，以及外野手Mike Yastrzemski放進產假名單，他就成為史上第17位台灣旅美大聯盟球員，前一位是張育成。
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