鄧愷威去年經典賽「7球滿壘」曾被鄉民罵爆 ！如今終盼甜美果實
鄧愷威旅美多年之後總算圓夢！美國職棒MLB舊金山巨人隊今（30）日正式將鄧愷威叫上大聯盟，也是他在旅美7年之後，第一次獲得大聯盟出賽機會。而鄧愷威在去年也曾返抵台灣，成為世界棒球經典賽中華隊國手的一員，不過當時在面對巴拿馬時表現不佳，「七球滿壘」至今仍然是許多鄉民對他的印象。
記者陳品翔/綜合報導
鄧愷威在經典賽當時，由於受到巨人隊的規則限制，3月2日才回到台灣向球隊報到，而中華隊3月8日首戰對上巴拿馬時，鄧愷威就獲得出賽機會，6局上他登板投球，沒想到一上來第1顆就投出觸身球，接下來連投4顆壞球送出保送，下一棒短打推進，結果鄧愷威傳向一壘時不慎暴傳，導致打擊者也成功站上壘包形成滿壘，才被教練團換下場，之後3戰鄧愷威都沒有再登板投球。總計鄧愷威當時用了7顆球都是壞球，0.0局投球被敲2支安打、投出1次保送1次觸身，失掉3分自責分。
鄧愷威這場比賽的表現，自然也招來不少罵聲，甚至有許多球迷更是留言寫下：「7球觀光團」、「以後沒您的事了」、「派林襄上去丟8顆挖地瓜，也才一二壘有人」、「可以納入典藏系列了」。
在中華隊12日輸給古巴，無緣晉級後續複賽之後，鄧愷威也在沉澱1天後發文說到：「這次的表現確實不盡理想，辜負了許多人對我的期待。我也會記得振昌賢拜（李振昌）、胡大哥（胡智為）、少慶（江少慶）、維中（王維中）跟教練團的叮囑。我很清楚自己不足的地方在哪裡，雖然這次沒能幫助到球隊，但我還是會繼續努力。」
鄧愷威如今旅美奮戰7年之後，終於盼到大聯盟登板機會，也是台灣史上第17名登上大聯盟的好手，儘管過去他在經典賽的表現不佳，也成為賽後外界的眾矢之的，同時也背負不少罵聲，但那些都只是過去，許多球迷也希望，當初對他不滿的人們，如今都能再替鄧愷威加油，畢竟能夠站上大聯盟舞台屬實不易，背後要付出無數的努力，也期盼鄧愷威往後能夠站穩大聯盟，證明自己的身手。
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