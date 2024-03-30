捕獲野生女神「一粒」完美合體葉保弟！幫台鋼雄鷹造勢驚喜掃街
中職啦啦隊女神「一粒」趙宜莉合體葉保弟！中職35年球季將於今（30）日晚間登場，由味全龍隊出戰樂天桃猿，台鋼雄鷹首戰則是於明（31）日在新莊棒球場遭遇樂天桃猿，今天上午「一粒」趙宜莉也跟葉保弟選手、總教練洪一中、陳文杰等人到高雄各地造勢，希望大家支持台鋼雄鷹。由於「一粒」跳葉保弟的「應援舞」超紅，不但成為「洗腦神曲」，也讓球迷大飽眼福，還以「粒保樂園」形容中職球賽。
記者吳政紘/綜合報導
台鋼雄鷹在高雄市區進行車掃，不但請出洪一中總教練挺身而出，人氣球星陳文杰也現身，要用台鋼集團桂田文創Wing Stars啦啦隊也參與，葉保弟從原本默默無名的棒球員，現在成為高知名度的球星。
葉保弟原本從義守大學畢業後，一度要轉往服飾業工作，放棄棒球之路，但台鋼給了他練習生的機會，他認真打球，從原本134號的背號，再到自主培訓合約，最後在母親的陪伴下，收到正式球員7號球衣，葉保弟也在中職熱身賽爆紅，不少球迷也為了看他到球場打氣，「一粒」趙宜莉的舞蹈動作也很受到球迷歡迎，「魔性舞蹈」讓很多啦啦隊女神也跟著跳。
台鋼雄鷹日前才宣布，中職聯盟資深場務楊士霈將擔任台鋼雄鷹副領隊，隨著中職開季話題不斷，台鋼雄鷹也用「掃街拜票」，希望尋求在地支持。
只見今天台鋼雄鷹直播球員與啦啦隊，一路經過三多二路，再到文武聖殿，整個大高雄都走遍遍，女神「一粒」趙宜莉也直播跟球迷問好，跟葉保弟一起站在吉普車上，讓球迷可以一睹兩人風采。
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