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鄧愷威坐板凳未上場！Matt Chapman雙響砲　舊金山巨人8:3勝教士

▲鄧愷威驚喜上大聯盟，但並未上場投球。（圖／舊金山巨人IG)
▲鄧愷威驚喜上大聯盟，但並未上場投球。（圖／舊金山巨人IG)

記者吳政紘/綜合報導

美國職棒（MLB)舊金山巨人隊今（30）日出戰聖地牙哥教士隊，巨人隊台灣好手鄧愷威被叫上大聯盟，並且直接被拉上名單，賽前還參加練習，鄧愷威等了7年才踏上夢想之地，而巨人隊今天打線大爆發，韓國好手李政厚敲出雙安，加上主砲Matt Chapman轟出雙響砲，終場巨人以8:3贏球，新球季終於開胡。

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巨人隊昨日以4:6不敵教士隊，不過投手方面右投Luke Jackson被放進15天傷兵名單，以及外野手Mike Yastrzemski被放進產假名單。鄧愷威可能要以後援投手身分上場，但因為這場比數較為接近，鄧愷威尚未有機會出賽。

鄧愷威今年25歲，出身台中，高中就讀高苑工商，大學為國立體大，他原本在2017年跟雙城隊簽下合約，簽約金約為50萬美元（約1597萬新臺幣），而他也在2019年被交易到巨人隊，巨人隊有計畫培養他，讓他一路升到3A。

今年鄧愷威本來在春訓有機會就拿到上大聯盟的門票，卻因為腹斜肌拉傷，讓他比較晚調整，但總教練Bob Melvin也稱讚鄧愷威的滑球有大聯盟水準，並在開季第二天，就讓他上來看看。

▲鄧愷威驚喜上大聯盟，可惜無緣登板。（圖／舊金山巨人IG)
▲鄧愷威驚喜上大聯盟，可惜無緣登板。（圖／舊金山巨人IG)
此役巨人新同學Matt Chapman今天單場雙響砲、一人就打進5分打點，加上22歲年輕左投Kyle Harrison6局失2分好投，以5分差贏球。

Matt Chapman在3月初才以3年5400萬美元（約新台幣17.4億）加盟巨人，這場他首局就擊出2分砲，第7局敲二壘安打攻回1分，第9局又揮出三分砲，查普曼全場5打數3安都是長打，一口氣進帳5分打點。

韓國好手李政厚此戰擊出2安、進帳1分打點，大聯盟生涯首打點出爐，李政厚的打擊率高達為3成75。Wilmer Flores、Thairo Estrada也貢獻1安1打點。

Kyle Harrison主投6局被敲6安，挨2轟都是陽春砲，失掉2分，有5次三振，拿下本季首勝，教士先發投手Joe Musgrove主投5.2局被敲8安，包含1轟，失掉4分，吞下本季首敗。

教士全場9安，Fernando Tatis Jr.單場雙轟都是陽春砲，Manny Machado也有一發陽春彈。教士韓籍游擊手金河成單場敲2安。

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