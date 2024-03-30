西門町25年「絕色影城」不用關了 新買家出現：今年第二季接手
西門町營業25年的「絕色影城」上月中旬宣布，將在明（31）畫下句點，不過，歇業前一天、今（30）卻傳來好消息，網銀國際宣布今年第二季將接手西門町絕色影城，強調絕色影城在眾多台北年輕學子心中，有不可沒滅的地位，將盡快和大家重新見面。
記者徐銘穗/綜合報導
網銀國際集團近期影視投資喜訊不斷，除了電影《周處除三害》在全球票房斬獲佳績外，也邀請日本頂流巨星龜梨和也來台宣傳發行電影《怪物樵夫》，如今影視版圖將再拓及實體影城，未來也將持續開展「泛娛樂圈事業」，從影劇自製、開發、投資、國際發行及行銷活動，並強化與觀影顧客面對面的服務體驗。
絕色影城的現址從1902年起，歷經百餘年成為台灣影人心中的聖地。網銀國際強調，因絕色影城在眾多台北年輕學子的心中占有不可抹滅的地位，後續布局與通路設定將會突破過往認知，型塑成一個全新型態的社交活動的場所，重新定義大家對於影城的認知，進而吸引人潮，協助活化周邊，達成共生共榮。
此外，網銀國際影視也強調，未來將積極收購或新建全新影城，以及各類不同主題型態之影城擴建，目標打造網銀連鎖影城事業，提供更全面的觀影環境和多元服務。