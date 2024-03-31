4月新制整理／升息房貸變貴！電價、高鐵便當漲價　還要繳牌照稅

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1、牌照稅開徵
財政部賦稅署公告，全國牌照稅徵收的車輛數共有823萬1699輛，開徵稅額約661億4255萬元。今年使用牌照稅將於4月1日起開始徵收，期限至4月30日止，逾期未繳納者，每超過3日按滯納數額加徵1％滯納金，超過30天還沒繳納者，移送強制執行。
2、電費全面調漲
台電公布，4月起民生、工業電費全面調漲，平均漲幅11%。每月用電700度以下住宅，電費漲3%~5%，最高每月電費增加約88元；每月用電701~1000度住宅漲7%，每月電費增加約195元；1001度以上住宅漲10%，每月電費增加約618元。
小商店用戶，每月用電1500度以下漲3%~5%、1501~3000度漲7%，3001度以上漲10%。經濟部估計，全台有94%、約86萬戶的小商店，每月用電量在1501度以上至3000度的級距，會觸及漲幅7%的級距，若每月用滿3000度，每月電費增加795元，相當於每天增加26.5元。
針對產業用電，年用電量5億度以上的特大戶，其電價漲幅將高達25％，另約有44萬家產業用戶調幅落在14％或以下。整體住宅與產業用電，平均電價調幅約11％。
3、央行升息半碼
隨著電價調漲，央行為抵抗通膨預期心理，決議升息半碼，各公股銀行的調幅多為0.125%，房貸利率逼近2.2%，非政策性房貸利率最快於4月2日起反映。
大家房屋企研公關主任賴志昶指出，若以房貸1000萬元、貸款年限30年計算，過去房貸年利率 2.06%，每月應繳房貸為3萬7263元，升息半碼，房貸年利率足額反應，則增為2.185%，則同樣以房貸1000萬元、貸款年限30年計算，每月應繳房貸增為3萬7894元，換算每月多繳631元，每年多繳7572元。
不過，超過38萬的青安貸款族免擔心，行政院3月22日決議，青安貸款全額補貼半碼，但由住宅基金負擔，加計目前住宅基金補貼1碼及公股銀行補貼半碼，合計新青安貸款補貼2碼（0.5%），一段式機動利率維持1.775%，仍是市場地板價。除青安貸款外，還有16項貸款也由政府全額補貼。
相關新聞：青安貸款安了！央行升息半碼政府全額補貼 這16項貸款也全額補貼
4、高鐵便當漲價
台灣高鐵（2633）表示，因應食材原物料成本增加，決議將9年來都維持在100元的高鐵便當，4月1日起售價調高為110元。高鐵便當主菜以滷、烤方式烹調，配菜則以汆燙或蒸煮，保留食材原味。至於台鐵便當，台鐵公司表示目前沒有漲價計劃。
5、胃癌、食道癌免疫治療納健保
台灣每天約10人因食道癌及胃癌離世，年死亡人數更高達4千人！台灣約有30％胃癌患者確診時已是第4期，而食道癌確診為第4期比例更高達45％，所幸免疫治療從4月1日起，納胃癌一線、食道癌二線健保給付，為癌友福音。
台北榮民總醫院腫瘤醫學部腫瘤內科主任、腫瘤免疫治療中心主任陳明晃說明，晚期胃癌患者一線使用免疫療法合併化療後，可降低約20%死亡風險，並提高約1成兩年存活率；而晚期食道癌患者，若使用傳統療法後復發，二線使用免疫治療，除能將1年存活率提高15%之外，還能延長患者的存活期、降低死亡風險超過2成。
6、營業稅選案查核上路
財政部北區國稅局表示，4月1日起執行今年度選案查核作業，今年選案查核範圍包含黃金路段、具高人氣聲量商店、夜市商圈等，都列入查核重點，將關注是否辦理稅籍登記、開立發票報繳營業稅。
🔴地方性：
7、台北市立動物園門票漲價
27年沒漲價的台北市立動物園，4月1日起實施新票制，調整項目包括全票調整為新臺幣100元（台北市民維持全票60元），團體票購票人數達30人以上團體，可享有每人70元的優惠票價。 另外，學生等優待票也調整為每張票價50元，持有北市國小數位學生證、社會局核發的低收入戶證明等則免票券。
8、新北市資源回收不可混合分類
新北市資源回收自4月1日起，不可再混合分類，包括廢乾淨塑膠袋、包裝用發泡塑膠（保麗龍）、廢玻璃容器、廢照明光源、廢乾電池、廢鉛蓄電池、易燃物等7大類資源回收物須分開單獨回收。若未依規定單獨回收最重可罰6000元。