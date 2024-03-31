中職有大巨蛋真好！雙北大雨特報 台鋼雄鷹隊史首戰可能不好打
中職台鋼雄鷹今（31）日將在下午5時於新莊球場出戰「樂天桃猿」，由於富邦悍將因為南下出戰統一獅，因此新莊球場空出，加上樂天桃猿主場樂天桃園球場因為草皮生長影響無法趕上開季，因此新莊球場緊急救援，不過台鋼雄鷹主帥洪一中意外回到「前東家」，再對戰他過去帶過的三連霸強隊，台鋼壓力自然不小，而由於雙北有發布大雨特報，也可能受到影響，不過台北大巨蛋龍象大戰，會在下午5時準時開打。
記者吳政紘/台北報導
根據中央氣象署說明，今日鋒面接近，中部以北有短暫陣雨或雷雨，南部、東北部及東部有局部短暫陣雨或雷雨，若是新莊球場有落雷狀況，加上是戶外球場，可能有危險，大聯盟開季就有2場比賽因雨延賽，美國也曾因落雷危險，停止比賽。不過台北大巨蛋應該不會因雨暫停，或是延賽，對中職賽事也有幫助。
台鋼雄鷹則是已經準備妥當，隊史首戰，「台鋼大王」王柏融、葉保弟、曾子祐可能會先發，先發投手則是伍祐城，台鋼雄鷹出戰樂天桃猿黃子鵬，雙方比賽精采可期。但是因為球場有下雨狀況，可能會讓場地變泥濘，就看台鋼能否「遇水則發」。
台鋼雄鷹經過一年整軍備戰，洪總不但先拿到二軍總冠軍，冬季聯盟奪冠，球隊整體實力不容小覷。
一位球隊相關球探人員表示，「今年台鋼球季看起來不好打，甚至可能比第一年的味全龍還強，應該不會墊底。」而富邦悍將也在今天下午出戰統一獅，陳金鋒主帥首度執教，就是在家鄉台南出賽。
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