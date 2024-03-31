1個車位340萬！大直受災戶想住一樣大得掏錢　長輩嘆：養老金沒了

我是廣告 請繼續往下閱讀
昨晚，台北市都發局召開估價暨模擬選配說明會，現場約有300名住戶出席。據說明會資料顯示，大直東側基地預計申請100%容積獎勵，規劃1幢2棟地上17層、地下4層的鋼筋混凝土造建築物，住宅共162戶；南側基地則預計申請100%容積獎勵，規劃1幢2棟地上16層、地下3層的鋼筋混凝土造建築物，住宅有218戶、商業戶為12戶。
陳怡君指出，台北市政府去年底說好用7599專案進行都更，第一階段門檻以75%作為同意門檻，未料北市府最後由「大直專案」逕行都更程序，意即不需二、三階段的住戶表示同意與否，北市府可直接進行強制都更，使得對都更有疑慮的民眾認為北市府溝通不良，被迫都更是雙重損害住戶居住權益。
再者，陳怡君說雖然北市府放寬容積、獎勵及都更時程，但仍無法達成還原原坪數1坪換1坪，許多住戶都是長輩，在這裡養老，如果想要換回原坪數，就必須準備高額的找補金額，使得許多長輩萌生都更退意，直言：「養老金都沒了！」還有住戶指出除房子找補外，就連停車位也要多支付近340萬元。
她要求，北市府未來招商時，除協助未來的建商都更外，是否能將更多可回饋原住戶的條件納入招商資格，讓住戶減少損失，也喚回損鄰戶對於公辦都更的信心。
對此，更新處說明，去年10月辦理意願調查，住戶表達高度意願，才啟動這兩處基地公辦都更程序，並無住戶所述強制都更情形。更新處並表示，會將住戶現場表達的疑問與需求，納入未來招商條件，讓重建後的家園更貼近住戶所需。
更新處說，今年1月10日公告劃定更新地區及訂定都市更新計畫，今年3月即進入模擬選配作業，模擬選配期間為4月1日至4月23日止，其結果將作為後續招商文件的基礎。更新處也表示，住戶於公告上網招商前，皆可持續表達意見及疑問，將協助住戶解惑和持續討論，以期儘快重建家園。
大直受災戶都更案車位一個將近340萬元合理嗎？根據住展雜誌先前統計，台北市2023年不含豪宅新建案，平面車位平均開價約335萬元／個，其中，大安區「鑄慕」平面車位開價最高550萬元，是目前北市非豪宅建案中最貴；而萬華區「上城捷座」是台北市唯一平面車位還在200萬元以下的新建案。