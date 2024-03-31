大巨蛋熱身賽、例行賽首轟都是中信兄弟！「龍象大戰」拼巨蛋首勝
曾頌恩敲出大巨蛋的中職首轟！中信兄弟今（31）日在大巨蛋對戰味全龍， 5局上兄弟「怪力男」曾頌恩擊出陽春砲，也成為大巨蛋的歷史首轟，另外，大巨蛋的熱身賽首轟，也是由兄弟的岳政華敲出。兄弟目前在大巨蛋中的比賽，熱身賽留下0勝2敗紀錄，加上先前讀賣巨人交流賽的敗仗，目前總計0勝3敗，勢必會積極在今日的龍象大戰尋求首勝。
記者林之越/台北報導
味全先發王維中本日表現不俗，前4局未失分，在2局上也是被曾頌恩敲出二壘安打，但後續三振岳東華化解得點圈危機。然而，5局上仍沒逃過曾頌恩的狙擊，他瞄準了王維中失投球，一棒敲出中左外野的全壘打牆，也是中職在大巨蛋的首轟，並幫助兄弟扳平比分。
值得一提的是，在本月17日進行的熱身賽中，大巨蛋上演富邦悍將對上中信兄弟的「金控大戰」，兄弟首打者岳政華將陳仕朋投出的球敲向右外野深處，最後小白球彈出場外，首局首打席就達成中職熱身賽的大巨蛋首轟。
中信兄弟在熱身賽留下不俗的6勝3敗1和戰績，但兩場在大巨蛋的賽事都分別敗給味全龍、富邦悍將，而且是1：6、1：12的大比分輸球，打線方面也較少有發揮。希望今日曾頌恩在5局上敲出的大巨蛋首轟，能夠吹起球隊反攻號角，幫助兄弟在大巨蛋拿下首場勝利。
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