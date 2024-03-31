台鋼雄鷹隊史首戰開打！中職完整6隊轉播資訊出爐　懶人包一次看

目標大巨蛋突破3萬人！中信兄弟4/3迎主場　劉志威：應該沒問題

▲中信兄弟領隊劉志威受訪，認為中信兄弟在4月3日的大巨蛋主場賽事預計吸引超過3萬人。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟領隊劉志威受訪，認為中信兄弟在4月3日的大巨蛋主場賽事預計吸引超過3萬人。（圖／中信兄弟提供）

記者林之越/台北報導

中職開幕系列戰在今（31）日進行味全龍、中信兄弟的「龍象大戰」，進場人數雖然不如首戰，但也突破2萬人大關。4月3日也將迎來兄弟的主場賽事，領隊劉志威受訪時透露，幾日前統計預售票已經超過2萬7,000人，在「百萬象迷」的加持，目標突破3萬人應該不是問題。

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本場龍象大戰吸引20,158名觀眾進場，僅次於前日締造的最多28,618名觀眾紀錄。兄弟領隊劉志威賽後訪問時，談及4月3日的大巨蛋主場賽事售票狀況，他表示2天前統計的預售數量是2萬7,000張，目標希望達到3萬，尤其經過這兩天味全龍主場的精彩賽事之後，能夠在清明假日吸引更多球迷進場看球。

另外，劉志威也表示依照過往經驗，因為清明連假球迷會有行程考量，所以往往在現場票部分會多出不少，而且先前在洲際球場也曾有在清明連假販售超過2,000張現場票的紀錄。

值得一提的是，今（31）日新莊由富邦悍將對上台鋼雄鷹的比賽因雨延賽，作為中職新隊伍的雄鷹首戰也泡湯，因此4月3日中信兄弟的大巨蛋主場賽事，將成為他們的第一場比賽，或許也能提高球迷當天進場的意願。

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